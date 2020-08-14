Герои хасанских боев: помнить всем! Подвиг красноармейцев не позволил разжечь огонь войны на восточных границах СССР накануне Второй мировой

Во Владивостоке в среду, 12 августа, в честь 82-летия военных действий на озере Хасан прошла церемония памяти. Глава краевого центра Олег Гуменюк и председатель Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко возложили венки и цветы к памятнику «Братская могила командира Красной Армии К. Миронова и красноармейцев, погибших на озере Хасан».

Также к памятнику в районе Эгершельда возложили красные гвоздики пограничники. К мемориалу пришли курсанты, ветераны и другие жители краевого центра, чтобы почтить память павших.

«Молодежь должна помнить героев, отдавших свои жизни за наше спокойное будущее. Хасанские события – еще один пример доблести и храбрости жителей нашего края. И то, что после Хасанских событий 26 военнослужащих удостоились высокого звания Героя Советского Союза, говорит о том, насколько самоотверженно вели бой наши солдаты», – обратился к собравшимся глава города Олег Гуменюк.

Сергей Кондратенко отметил, что для него события на Хасане имеют особую важность. Его отец, Константин Михайлович Кондратенко, в то время служил в 242-м полку, который прикрывал Занадворовское и Барабашское направления. Любой удар противника на Занадворовку или Барабаш мог отрезать советские войска от армии.

«Хасанские события в масштабах всей страны, может быть, и не кажутся такими важными, но они имели огромное стратегическое значение, – отметил он. – Японские милитаристы прощупывали наши территории, надежность границ. Смотрели, на что мы способны. И мы дали им достойный отпор. Сначала на Хасане, через год – у Халхин-гола. Японцы поняли, что армия Советского Союза готова и может успешно им противостоять. Мое мнение, что стратегическая важность Хасанских событий заключается в том, что, когда в 1941 году началась Великая Отечественная и немцы подошли к самой Москве, японцы все равно не выступили против нас. Они помнили Хасан, помнили Халхин-гол. И если бы Япония тогда вступила в войну на стороне Германии, то победа бы досталась нам еще более тяжелой ценой».

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото Полины МАНСУРОВОЙ, пресс-служба администрации Владивостока