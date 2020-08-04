Спички прячьте в пенал Дом-музей Арсеньева подхватил инициативу коллег – музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева и музея-заповедника «Владивостокская крепость» – и тоже на своей страничке в «Инстаграме» рассказывает об экспонатах, хранящихся в экспозиции (6+).

В частности, в кабинете Владимира Клавдиевича и в комнате, которую еще называют экспедиционной (там представлены предметы, которые исследователь брал с собой в экспедиции).

В кабинете Арсеньева чаще всего внимание посетителей привлекает пишущая машинка Corona.

Она изготовлена американской фирмой Corona Typewriter Co в Нью-Йорке около 1910 года. Портативная, с латинским шрифтом, с тремя рядами клавиш и тремя регистрами. На задней панели каретки наклеена бумажная этикетка с эмблемой фирмы-изготовителя: листы бумаги, пишущая машинка и птица с расправленными крыльями.

Самая главная особенность данного экспоната – небольшие габариты. Машинка фиксируется в специальном кейсе с ручкой для переноски.

Такая техника была удобна и в поездках, и дома, поскольку работать на ней можно было даже на небольшом столе.

В экспедиционной посетители часто спрашивают: для чего служит деревянный пенал – для письменных принадлежностей? Оказывается, нет.

Владимир Клавдиевич писал в своей книге «Дерсу Узала» об этом предмете следующее: «Самое важное в походе – уметь предохранить спички от сырости: сплошь и рядом случается вымокнуть до последней нитки. В таких случаях никакая обертка из резины не помогает. Во время ненастья спички не загораются даже тогда, когда не были подмочены. Самое лучшее средство – укупорить спички в деревянную коробку с хорошо пригнанной крышкой. От сырости дерево разбухает, и крышка еще плотней прижимается к краям коробки». Так что в этом пенале хранили спички, чтобы в любую погоду в тайге можно было разжечь костер.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой музея имени Арсеньева