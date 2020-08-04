В награду – выступление вместе с Тихоокеанским симфоническим оркестром Юная вокалистка из Хабаровского края выступит на сцене Приморской краевой филармонии вместе с Тихоокеанским симфоническим оркестром на фестивале классической музыки «Дальневосточная весна» (0+), когда он состоится (возможно, в октябре).

– В начале лета мы проводили вокальный онлайн-конкурс, посвященный Дню славянской письменности и культуры, – рассказала Анна Алеко, директор Приморской краевой филармонии. – Гран-при по решению жюри получила 12-летняя Варвара Панькина. Она живет в селе Оренбургском Бикинского района Хабаровского края. Занимается вокалом в музыкальной школе (педагог Марина Тетеркина). Варя – постоянный участник благотворительного проекта Николая Диденко «Белый пароход», а кроме того, она ведет активную конкурсную и концертную деятельность.

Несмотря на юный возраст, Варвара уже стала обладателем Гран-при и лауреатом 1-й степени более чем 40 международных, всероссийских, региональных и краевых конкурсов и фестивалей. Главным призом для Вари станет выступление на сцене нашей филармонии с Тихоокеанским симфоническим оркестром.

Вот что написала нам Варя, когда узнала о своей победе: «Я не могу передать всех чувств и эмоций от этой победы и от того, что буду выступать на одной сцене с Тихоокеанским симфоническим оркестром. Это очень высокая оценка нашей работы с моим преподавателем по вокалу Мариной Тетеркиной. Моя мечта неразрывно связана с вокалом, искусством. Я мечтаю получить хорошее профессиональное образование и петь на лучших сценах страны».

На конкурсе ко Дню славянской письменности и культуры Варя исполнила «Марш энтузиастов», причем членов жюри буквально поразила ее яркая вокальная манера, а главное, то, что это произведение юная вокалистка исполнила так, как его пели в 30-е годы прошлого столетия.

Это исполнение – отсыл в прошлое, про дух молодых людей, кто строил нашу страну, их настроение, вера в свое дело, страну, будущее. И сама песня полностью отвечает поставленным задачам нашего конкурса. Чистый, звонкий голос, звенящее сопрано – думаю, это будущая солистка филармонии.

«Марш энтузиастов» Дунаевского наполнен молодостью, энергией, патриотизмом, любовью к своей стране. Песня вызывает высокие, светлые чувства к отчему дому, к друзьям, с которыми вместе шагаешь по жизни. При этом стоит отметить: несмотря на то что самой песне уже более 80 лет, она по-прежнему пробуждает все лучшие чувства, мечты, эмоции и не оставляет равнодушным ни одно поколение людей. Сам Дунаевский говорил: «Мое творчество я навсегда посвятил молодости. Носителем молодости, жизни, солнца, радости, дерзаний, мечтаний является наша молодежь».

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА