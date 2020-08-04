Акция «Помоги собраться в школу» стартовала в Приморье Ежегодная благотворительная акция в помощь детям из неблагополучных семей традиционно стартует в крае в начале августа с 2002 года, напомнили в пресс-службе региона.

«Предприниматели, коллективы предприятий и организаций, просто неравнодушные граждане делают посильные взносы для приобретения школьных принадлежностей, а также приносят в дар ранцы, тетради, карандаши, фломастеры – все, что необходимо ученику. Кроме того, благотворители передают детям одежду и обувь», – уточнили в министерстве труда и социальной политики Приморья.

В прошлом году в ходе подобной акции приморцы помогли собрать в школу более 5,3 тысячи детей. На школьные товары направили почти 5 миллионов рублей благотворительных средств.

Кроме того, дополнительную помощь для подготовки детей к школе получат и многодетные семьи Приморья. По закону такие семьи могут компенсировать расходы за школьные товары в размере 5 тысяч рублей на каждого ученика. Выплата в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка может быть направлена в том числе на школьно-письменные принадлежности.

По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, родителям, семейный бюджет которых не позволяет обеспечить детей к школе, важна любая поддержка.

«Зачастую у таких семей нет возможности приобрести необходимые школьные принадлежности, поэтому приветствуется не только финансовая поддержка, но и помощь школьными ранцами, тетрадями, ручками и другой канцелярией. Мы признательны всем, кто откликается на доброе дело», – отмечает глава ведомства.

Специалисты напоминают: стать участником акции и оказать посильную помощь детям очень просто. Достаточно обратиться в структурные подразделения КГКУ «Центр социальной поддержки населения». Благотворительную помощь можно доставить непосредственно в социально-реабилитационные центры и в филиалы Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН).

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru