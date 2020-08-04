Пять продуктов для укрепления зубов и десен Пандемия COVID-19 многих лишила возможности своевременно получать стоматологическую помощь, поэтому сейчас как никогда важно позаботиться о здоровье полости рта. «Медпортал» выяснил у экспертов, какие продукты помогут избавить людей от многих проблем с зубами и деснами.

Какао-крупка

Фактически это шоколад в чистом виде, без сахара и других примесей. Какао-крупка – бесценный источник магния и других полезных химических веществ, необходимых для здоровья полости рта. В прошлом году ученые провели исследование и выяснили, что этот продукт помогает уничтожить бактерии, которые вызывают кариес.

Приятный бонус: в какао-крупке содержится масло какао, которого нет в порошке. Перемолов ее в кофемолке, вы можете сварить какао с очень насыщенным вкусом.

Сыр и сливочное масло

Молочные продукты во многом полезны благодаря тому, что коровы питаются травой. Фермент, который содержится в организме многих млекопитающих, но не у человека, создает в пищеварительной системе животных витамины К1 и К2. Продукты с высоким содержанием витамина К2, к которым относятся также паштет из гусиной печени, яйца и куриная печень, поддерживают здоровье зубов. Кроме того, многие из этих продуктов также богаты фосфором – питательным веществом, необходимым для зубов.

Жирные сорта рыбы

Лосось, форель, тунец, скумбрия, треска являются важным компонентом здорового питания благодаря высокому содержанию витамина D. Он необходим практически для всего организма, в том числе для предотвращения разрушения зубной эмали.

Взаимодействуя вместе с витаминами А и К2, витамин D способствует усвоению кальция, необходимого для укрепления зубной эмали. Дефицит любого из этих питательных веществ может привести к ослаблению эмали.

Эти сорта рыбы также богаты жирными полиненасыщенными кислотами Омега-3, которые поддерживают здоровье десен и уменьшают симптомы пародонтита – одного из самых распространенных заболеваний десен. Если ваши десна кровоточат во время чистки зубов, попробуйте увеличить потребление Омега-3.

Листовая зелень

Зелень содержит полезные пребиотики – неперевариваемые пищевые волокна, которыми питаются здоровые бактерии полости рта. Пекинская капуста, шпинат, мангольд и руккола богаты минералами, укрепляющими зубы.

Грейпфрут и апельсины

Кислая пища может оказывать негативное влияние на зубы, но при умеренном потреблении апельсин и грейпфрут очень полезны для здоровья самой полости рта. Они содержат высокую концентрацию витамина С, который укрепляет кровеносные сосуды и соединительную ткань. Одно из исследований показало, что после двух недель ежедневного употребления грейпфрутов значительно сокращается кровоточивость десен.

Справка «В»

Специалисты напоминают: регулярная гигиена полости рта и полезные продукты не помогут минимизировать последствия от употребления пищи с высоким содержанием углеводов и сахара. Ешьте побольше продуктов с высоким содержанием клетчатки и питательных веществ, таких как кальций, фосфор и магний.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА