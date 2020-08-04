Работающих пенсионеров поддержат коэффициентом В России вырастут предназначенные для работающих пенсионеров выплаты, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Пенсионного фонда.

Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа. Она коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

Размер перерасчета зависит от зарплаты работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия.

Как уточнили специалисты ПФР, максимальная прибавка составит 279 рублей (три пенсионных коэффициента, рассчитанных по стоимости текущего года: 3 х 93 рубля).

Перерасчет затронет 11,1 млн человек. Никаких заявлений для этого подавать не нужно.

Отдел новостей «В»