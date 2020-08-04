Корабли ТОФ ушли в поход после учений В начале августа в дальний океанский поход отправился отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота. В его состав входят большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большой морской танкер «Борис Бутома». На борту также имеется морская авиация и группа «черных беретов».

Планируется, что корабли более двух месяцев будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предусмотрены деловые и дружеские заходы отряда в ряд портов иностранных государств, сообщает пресс-служба ТОФ.

Напомним, что именно эти два корабля 1-го ранга Приморской флотилии разнородных сил в конце июля успешно провели учения в акватории Японского моря по поиску и уничтожению подлодки условного противника.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА