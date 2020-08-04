Приморский спецназ отправили на борьбу с пожарами в лесотундру Группировка парашютно-десантной службы Приморской авиабазы в пятницу, 31 июля, отправилась на Чукотку тушить крупные лесные пожары, сообщили в пресс-службе края. Ранее спецназ на отлично отработал в северных районах Приангарья.

Как уточнили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, для тушения масштабных пожаров в лесотундре Чукотского автономного округа была сформирована группа из 18 человек под руководством опытного инструктора Андрея Тумина. Это десантники и парашютисты из Арсеньевского, Кавалеровского и Рощинского авиаотделений.

«На Чукотке в двух муниципальных образованиях горит около 60 гектаров торфяников и леса. Наши полностью экипированные и ранее обученные десантники готовы действовать в автономных условиях до полной ликвидации огненного смерча», – прокомментировали специалисты.

Заместитель председателя краевого правительства Александр Костенко подчеркнул, что приморский «лесной спецназ» работает в чрезвычайных ситуациях грамотно и профессионально. Его действия высоко оценены межрегиональным штабом Авиалесоохраны.

Как уже писал «В», в этом году впервые за 10 лет Приморский край признан готовым к пожароопасному периоду. Созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем. Закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, воздуходувки. Работает система космического мониторинга.

Справка «В»

Сообщить о пожаре можно по единому телефону 112 либо на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской авиабазой/ primorsky.ru