«Семь чудес Приморского края» покажут туристам Проект под таким названием направлен на продвижение турпотенциала региона. Его организаторы намерены отснять самые брендовые места для отдыха в Приморье и рассказать, как до них добраться и где сделать лучший кадр, сообщили в пресс-службе края.

Как отметила инициатор проекта певица Ляля Алексакова, в Приморье много удивительных и красивых мест, но часто кроме их названий никто не знает, как выглядит тот или иной объект показа, как до него доехать, какие другие достопримечательности находятся рядом, чтобы посмотреть их по пути.

«В не самое простое для туризма время и непохожий на предыдущие летний сезон – 2020 необходимо использовать различные средства продвижения турпотенциала Приморья. Рассчитываем рассказать о местных красотах ярко и интересно», – отметили организаторы.

Зрители увидят топовые места для посещения: остров Томящегося Сердца в акватории бухты Теляковского в Хасанском районе, Беневские водопады в Лазовском округе, гору Ливадийскую (Пидан), остров Петрова, а также острова Шкота и Аскольд в заливе Петра Великого. Помимо самих объектов показа ведущая также даст зрителям полезные советы и лайфхаки для путешествий по Приморью – как добраться, где сделать лучший кадр и тому подобное.⠀

«Мы решили информационно поддержать этот проект. Одна из его миссий – сохранить уникальные объекты края, беречь и транслировать трепетное к ним отношение», – отметила руководитель регионального туристско-информационного центра Дарья Гусева.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru