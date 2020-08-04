На городские маршруты отобрали автобусы с рекомендацией На автотранспортном предприятии «Самокат» представили специальной комиссии 75 автобусов, которые предполагается выпустить на 12 городских маршрутов.

Осмотр автобусов провели сотрудники управления транспорта администрации Владивостока, Автоматизированного диспетчерского центра и ГИБДД.

Комиссии предстояло выявить, все ли заявленные в электронной документации автобусы соответствуют реалиям, пояснили в пресс-службе мэрии.

«Это важный этап подготовки к работе компании «Самокат» в новых условиях, – пояснил начальник управления транспорта Александр Иванов. – По итогам аукциона она получила возможность работать на 12 городских маршрутах, один из которых новый – это маршрут № 14 «Зеленый бульвар – Баляева – Луговая». Муниципальный контракт уже подписан, но без такой проверки компания к работе допущена не будет. Пока вопросов к ней нет».

Ожидается, что на новую маршрутную сеть компания выйдет в середине августа.

«Пока готовим технику, исправляем небольшие недочеты, – рассказал представитель ООО «Самокат» Валерий Кравцов. – Из 75 автобусов, которые готовы выставить на маршруты, шесть новых: четыре – 2020 года выпуска и два – 2019-го. Большая часть автобусов российского производства».

Как пояснил Валерий Кравцов, автобусы в зависимости от маршрутов будут разными – большого, среднего или малого класса.

Подобный осмотр техники уже прошел на муниципальном предприятии «ВПОПАТ № 1», которое стало первым победителем электронных торгов. На 16 владивостокских маршрутов оно выставило 137 автобусов, большую часть которых приобрели в 2019 году городские власти.

Напомним, что в этом году у всех автоперевозчиков Владивостока истекает срок действия договоров о работе на внутригородских маршрутах. В этой связи администрация города подготовила и разместила на Единой электронной площадке восемь аукционов и один конкурс на закупку «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Владивостокского городского округа». Победителем конкурса стало муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1», аукционов – компании «Самокат», «РостТранс», «ДВ-ТрансСети», «Каслар», «ДВ Транзит», «ДВ-Автобизнес», «ВладАвто» и «Раннер». Контракты оформлены на один год. Ожидается, что автотранспортные предприятия приступят к работе по новым схемам уже в середине августа.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru