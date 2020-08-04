Приморские полицейские предотвратили тяжкое преступление В полицию Октябрьского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что заметила во дворе многоквартирного дома мужчину, который с маленьким ребенком на руках зашел за огражденную металлической сеткой площадку, где находится газовое оборудование, и стал угрожать, что подожжет газовый баллон.

Прибывшие на место происшествия майор полиции Виктор Горлов и лейтенант полиции Никита Шевцов начали переговоры с буйным гражданином. Им удалось уговорить злоумышленника отказаться от противоправных действий и отдать ребенка матери. Гражданина задержали, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ. Им оказался 23-летний ранее судимый житель поселка Липовцы, которого доставили в пункт полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Фигурант уголовного дела заключен под стражу.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение для прохождения реабилитации на время проведения разбирательства. В ходе проверки стражи порядка установили, что семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Решается вопрос о помещении остальных троих детей, находящихся на иждивении 32-летней женщины, в социальное учреждение с целью защиты их жизни и здоровья.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы УМВД РФ по ПК