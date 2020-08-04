Продавцам и гражданам напомнили об основном атрибуте сезона Соблюдают ли меры безопасности торговые точки дальневосточной столицы, ежедневно контролируют представители городской администрации, краевого правительства и Роспотребнадзора.

Так, в минувшую субботу, 1 августа, глава Владивостока Олег Гуменюк проверил работу рынков в поселке Трудовое и на Некрасовской.

«Важно, чтобы меры безопасности соблюдали и покупатели, и продавцы. Последние находятся в группе повышенного риска, так как в течение дня контактируют с сотнями покупателей. Продавцам надо носить не только защитные маски, но и перчатки, проводить обработку торговых точек дезинфицирующими средствами», – подчеркнул Олег Гуменюк.

Маски и перчатки в сложившихся сейчас условиях – основной атрибут продавца. Но, как рассказывают сами покупатели, далеко не все они соблюдают требования масочного режима.

«Вот пришли проверяющие, и все продавцы надели маски, а обычно – через одного, и часто приходится делать замечания. Они же с продуктами работают, должны соблюдать правила», – обратилась к главе города в ходе проверки рынка «Некрасовский» одна из покупательниц.

Глава города рассказал, что рынок «Некрасовский» сейчас будет находиться на особом контроле у проверяющих. Прошедшая в начале недели проверка выявила ряд нарушений, однако повторная проверка в субботу показала, что все меры были соблюдены.

«Рейды продолжим проводить ежедневно, в случае выявления нарушений в торговых точках будем составлять протоколы, штрафовать. Насколько быстро сложившаяся из-за коронавируса ситуация будет меняться в лучшую сторону, зависит от решения каждого из нас. Поэтому обязательно надевайте маски на рынках, в магазинах, соблюдайте социальную дистанцию – уважайте друг друга», – подчеркнул глава города.

Отметим, что в минувшие выходные, 1 и 2 августа, во Владивостоке проверяли соблюдение режима повышенной готовности 17 административных комиссий. Они провели 1867 разъяснительных бесед с гражданами, проверили 665 организаций различных сфер деятельности и 692 единицы общественного транспорта, оформили 78 административных материалов за нарушение масочного режима.

«Мы рассказываем гражданам и представителям бизнеса о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. Так, в общественных местах обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, осуществляющие работу, должны строго следить за выполнением установленных санитарных требований. В случае нарушений им грозят штрафы и приостановка деятельности», – отметили в управлении.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru