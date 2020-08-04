Смартфон станет частью краевой системы видеонаблюдения В Приморье на этой неделе начнут тестировать приложение для мобильных телефонов, которое позволяет подключать гаджет к действующей в крае интеллектуальной системе видеонаблюдения.

Предполагается, что приложение будут использовать участники административных комиссий для видеофиксации случаев нарушения противоэпидемиологических мер с последующей передачей информации правоохранительным органам, сообщили в пресс-службе края.

Приложение фактически позволит сделать камеру смартфона частью интеллектуальной системы видеонаблюдения, действующей в Приморье, добавили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

«Весь функционал системы будет сохранен, в том числе определение плотности массовых скоплений и идентификация личности людей, попавших на видео. Материал будет напрямую заноситься в архив системы видеонаблюдения и при необходимости может быть использован правоохранительными органами», – уточнили представители министерства.

Ожидается, что на первом этапе приложение распространят среди нескольких десятков участников административных комиссий. В дальнейшем, если сервис будет признан эффективным, возможность фиксировать на видео нарушения правил социального дистанцирования и масочного режима получат все комиссии региона.

Напомним, что интеллектуальная система видеонаблюдения держит под надзором места скопления людей во всех крупных городах Приморья. Камеры установлены на территории предприятий сфер услуг и торговли, в том числе на ярмарочных площадях, рынках, в торговых центрах и фитнес-клубах.

Под наблюдением находятся и общественные пространства: скверы, площади, остановки общественного транспорта, спортивные площадки, стадионы, образовательные учреждения и так далее.

Наблюдение ведется в автоматическом режиме – камеры оборудованы интеллектуальной системой распознавания лиц и реагируют на отсутствие масок или значительные скопления людей. В случае обнаружения нарушения санитарного режима информация направляется в центр обработки данных ГОЧС, где ее обрабатывают операторы системы «112». Последние отправляют данные в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, принимают решение о назначении штрафов или иных мер административного воздействия.

Отдел новостей «В»