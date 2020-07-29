Перенесших COVID-19 реабилитируют гимнастикой и массажем Отделение реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19, открыто в поликлинике № 1 Владивостока. Специализированный центр начал работать на базе отделения восстановительного лечения № 2 (Пушкинская, 55), информирует пресс-служба приморского правительства.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, пока это первое подобное отделение реабилитации.

«Для людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа, разработана специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится медицинский массаж грудной клетки, используются физиотерапевтические методы лечения – щелочные ингаляции, электрофорез, магнитотерапия для улучшения кровоснабжения в области грудной клетки», – пояснила главный врач поликлиники Ольга Перова.

Вся терапия направлена на поднятие иммунитета и восстановление дыхательной функции легких, которые чаще всего страдают от инфекции.

В день специалисты принимают 15 человек – это пять групп по три пациента, чтобы соблюсти все необходимые эпидемиологические меры и максимально обезопасить врачей и пациентов. После процедуры каждый кабинет проходит санитарную обработку на протяжении 30 минут.

«Попасть на лечение можно по направлению терапевта поликлиники, к которому пациент должен прийти на прием после выписки из стационара. Курс реабилитации длится 10 дней. Сейчас его проходят пациенты в возрасте от 40 до 70 лет», – сообщила заведующая отделением Елена Гайдай.

Фото с сайта primorsky.ru