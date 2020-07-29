Грязный кондиционер хуже чихающего соседа Надует и коронавирус, и пневмонию

На календаре, да и на улице – настоящее приморское лето. Хорошо только на море. А дома и на работе жарко и душно, что здоровью явно не на пользу. Давление поднимается, сердцу тяжко… Срочно включаем кондиционер. Или сначала взвесим все за и против?

Минздрав еще в апреле предупредил больницы, что комнатные кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом. Следом и Роспотребнадзор посоветовал не использовать это оборудование в общественных местах, особенно в больницах, которые относятся к зонам высокого риска распространения заболевания, напомнили в пресс-службе Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ).

По данным Минздрава, кондиционеры (речь в первую очередь идет о климатическом оборудовании комнатного типа – сплит-системах) повышают риск инфицирования, так как поддерживают высокую концентрацию инфекции в воздухе. Ведомство, как сообщает РБК, порекомендовало использовать эффективную механическую вентиляцию (читай старые добрые вентиляторы). И постоянно проветривать помещения.

«Богатые» накопления

– Использование кондиционеров во внебольничных помещениях допускается, – утверждает заведующая Аллерго-респираторным центром ВКДЦ Татьяна Ситдикова. – Однако с обязательным условием: техника должна грамотно обслуживаться, необходимо своевременно проводить чистку и замену фильтров. Если кондиционер используется много лет и за это время его ни разу не чистили, не проверяли, то в его фильтрах уже скопились и споры грибков, и бытовые аллергены (клещи, домашняя пыль), и даже бактерии. Так что оставленный на годы без профобслуживания кондиционер опасен для здоровья: фильтрующая система вместо очистки распыляет накопившуюся заразу на все помещение.

– К утверждению, что кондиционер снабжен антибактериальными фильтрами, я бы серьезно не относилась, – делится своим мнением врач.– Если бы это было так, у них был бы очень короткий срок эксплуатации. Может быть, конечно, есть какие-то новые технологии, о которых мне пока неизвестно. В любом случае перед покупкой кондиционера о его фильтрах лучше почитать дополнительно.

Эта бактерия коронавирусу не уступит

Одна из патогенных бактерий, которую нередко можно обнаружить в кондиционерах, – это легионелла, возбудитель печально знаменитой «болезни легионеров» (напомним, что впервые возбудитель заболевания был зафиксирован в 1976 году в США в Филадельфии, когда среди делегатов съезда Американского легиона возникла вспышка пневмонии – отсюда название болезни).

– Легионелла очень любит влажную среду, – рассказывает врач Ситдикова. – Если нарушена работа кондиционера, имеются какие-то протечки, скапливается конденсат, то образуется благоприятная среда для размножения патогенной флоры, опасной развитием пневмоний.

Упомянутая легионелла (как, впрочем, и другая неблагоприятная бактериальная и грибковая флора) может обживать не только неисправные кондиционеры, но и старые водопроводные трубы, неосушенные подвалы, старый жилой фонд.

Главное – не высохнуть

– Стоит обратить внимание и на другую особенность климатической техники, – подчеркнула Ситдикова, – в некоторых кондиционерах нет фреоновых компонентов, из-за чего они активно сушат воздух при работе. А в результате мы получаем чрезмерное высушивание слизистой, что вредно для организма. Хотя бы потому, что при сухих слизистых носа и глотки повышается опасность проникновения инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. Что особенно злободневно в период пандемии.

Функция «осушение», безусловно, полезна для домов нашего региона в период дождей, когда у нас повышенная влажность. Но лучше всего придерживаться оптимального уровня влажности в квартире – не более 55 %.

А вот если в сплат-системах присутствует функция озонирования, не пренебрегайте ею: добавление озона в жаркую, солнечную погоду будет способствовать обогащению воздуха в помещении кислородом, – советует Татьяна Ситдикова.

Будь в правильном диапазоне

Продолжая разговор о кондиционерах вне ковидного контекста, Ситдикова отметила, что если подходить к использованию техники правильно и с умом, то его использование абсолютно безопасно для нашего здоровья.

– Пожалуй, один из самых больших рисков для здоровья – это переохлаждение организма при перепадах температуры между внешней средой и внутренней – на улице и в помещении, – заметила врач.

Переохлаждение – большой стресс для организма. А, как известно, любая стрессовая реакция приводит к сбоям в его работе. Снижение иммунитета, в свою очередь, аукнется – грозит развитием вирусных инфекций, обострением хронических болячек (в том числе бронхо-легочных) либо появлением заболеваний верхних дыхательных путей – синуситов, гайморитов, отитов и т.д.

– При этом самой оптимальной разницей между температурой на улице и в помещении остается диапазон 5-7 градусов. Если на улице жара 30 градусов, а мы заходим в квартиру и там плюс 18-19, это очень ощутимо и может привести к негативным последствиям, – уверяет аллерголог-иммунолог. По ее словам, особенно опасно попасть в поток воздуха, идущий из кондиционера. Довольно часто можно наблюдать картину: распаренный на жаре человек заходит в магазин и с удовольствием встает перед кондиционером или вентилятором, тем самым практически гарантированно обеспечивая себе ОРВИ. Наоборот, следует постараться избежать этого потока, отойти по возможности от него подальше.

Одним словом, если соблюдать все вышеозвученные правила, а также держать технику в чистоте, то использовать ее можно и нужно как в обычное время, так и в период пандемии. Так что если вы все же надумали включить аппарат, которым давно не пользовались, то сначала вызовите специалистов для его чистки и проверки. Правильное использование кондиционеров нам на здоровье, неправильное – во вред.

Лика ТКАЧЕНКО

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