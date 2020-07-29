Билет в будущее можно получить уже в августе
В Приморье начнут проводить занятия школьников с наставниками в рамках регионального проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование».
Как информирует пресс-служба краевого правительства, образовательные мероприятия призваны помочь учащимся 6-11-х классов определиться с будущей профессией.
Ребята попробуют составить свой собственный индивидуальный профессиональный маршрут, а также примерят на себя роль специалиста разных отраслей, ведь уроки соответствуют 52 компетенциям.
«В августе в Уссурийске начнутся занятия для детей, которые по результатам тестирования показали склонность и интерес к веб-дизайну и разработке графических проектов. В Дальнегорске – занятия для тех, кто проявляет способности к преподаванию. На начальном этапе занятия будут проходить в режиме онлайн, позже начнутся практические очные занятия с наставниками», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.
В 2020 году при реализации проекта «Билет в будущее» планируется задействовать площадки крупных учебных заведений края, в том числе ДВФУ, ВГУЭС, Приморской государственной сельскохозяйственной академии, Регионального технологического колледжа, Колледжа технологии и сервиса, Промышленного колледжа энергетики и связи.
Отдел новостей «В»
Фото – Александра САФРОНОВА (правительство Приморского края)