Билет в будущее можно получить уже в августе В Приморье начнут проводить занятия школьников с наставниками в рамках регионального проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование».

Как информирует пресс-служба краевого правительства, образовательные мероприятия призваны помочь учащимся 6-11-х классов определиться с будущей профессией.

Ребята попробуют составить свой собственный индивидуальный профессиональный маршрут, а также примерят на себя роль специалиста разных отраслей, ведь уроки соответствуют 52 компетенциям.

«В августе в Уссурийске начнутся занятия для детей, которые по результатам тестирования показали склонность и интерес к веб-дизайну и разработке графических проектов. В Дальнегорске – занятия для тех, кто проявляет способности к преподаванию. На начальном этапе занятия будут проходить в режиме онлайн, позже начнутся практические очные занятия с наставниками», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

В 2020 году при реализации проекта «Билет в будущее» планируется задействовать площадки крупных учебных заведений края, в том числе ДВФУ, ВГУЭС, Приморской государственной сельскохозяйственной академии, Регионального технологического колледжа, Колледжа технологии и сервиса, Промышленного колледжа энергетики и связи.

Отдел новостей «В»

Фото – Александра САФРОНОВА (правительство Приморского края)