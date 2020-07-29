Открылись пришкольные лагеря Во Владивостоке на базе 50 школ и учреждений дополнительного образования с понедельника работают пришкольные лагеря, сообщает пресс-служба мэрии.

Находиться в лагере ребенок сможет с 8.30 до 14.30. Здесь он завтракает, обедает и принимает участие в интересных мероприятиях. В течение всей смены для детей запланирована насыщенная развлекательная и познавательная программа.

Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в работу пришкольных лагерей. Теперь, прежде чем войти в помещение, ребят ждет измерение температуры тела и дезинфекция рук.

«Меры предосторожности должны быть серьезными. Ничего важнее детей и их здоровья быть не может», – подчеркнула первый заместитель главы города Ольга Козерацкая.

Отдел новостей «В»