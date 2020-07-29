Детский сад открыт для всех Ни ясельный возраст, ни особенности развития не должны мешать ребенку посещать дошкольное учреждение

Во Владивостоке активно ведется работа по созданию условий в детских садах для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Подробнее об этом рассказывает Наталья Птахова, начальник отдела дошкольного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

Программа под особенность ребенка

– Для детей с ОВЗ до пяти лет специально сформированы группы кратковременного пребывания на базе детских садов № 29 и 145. Дополнительно четыре группы работают в центре «Коррекция», – говорит Наталья Викторовна. – Чтобы туда попасть, ребенку надо пройти психолого-медико-педагогическую комиссию, получить необходимое заключение. Потом с этим заключением следует обратиться в управление и получить место в группе. В каждой из них работает учитель-дефектолог, педагог-психолог и воспитатель, которые прошли специальное обучение. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная адаптационная программа – под особенности малыша. В группе ребенок находится два раза в неделю по 3,5 часа. За это время он помимо индивидуальных занятий посещает группы общей направленности, то есть постепенно социализируется, учится жить в коллективе. Вместе с другими детьми принимает участие в занятиях, развлечениях, играх – в зависимости от особенностей развития.

Замечу, что на базе детского сада № 29 созданы стажировочная площадка для специалистов по работе с детьми с ОВЗ и школа для родителей таких детей. Не каждый родитель способен осознать и принять тот факт, что у него особенный ребенок. И его нужно научить, как правильно вести себя с таким малышом, как найти к нему подход и так далее. Это могут сделать исключительно специалисты. В детском саду № 29 также проходят практику студенты, проводят там научные исследования, реализуют свои проекты.

В центре «Коррекция» в группах проводятся занятия как индивидуальные, так и с подгруппами. Здесь мы стараемся брать детей с более тяжелыми расстройствами.

С пяти лет после заключения комиссии мы принимаем детей с ОВЗ в группы полного дня. Каждый год – от четырех до пяти ребятишек. В детском саду они проводят полный день, социализируются, учатся находиться без мамы, слушаться педагога. И есть немало примеров, когда после таких групп ребята идут в обычную школу.

– Все ли желающие получают путевки или существует очередь?

– Очередей нет. Как правило, все поступающие заявки на путевки мы закрываем. Тем более что многим детям с ОВЗ не требуется посещение специальных групп, а нужно, например, заниматься с логопедом, а логопедических групп у нас в городе восемь.

– Как родители обычных детей реагируют на то, что в группе особенный ребенок?

– Бывают случаи, когда некоторые из них не всегда правильно воспринимают тот факт, что в группу общеразвивающей направленности ходит ребенок с ОВЗ. Дети же, что показательно, к такому малышу относятся, как правило, нормально, все упирается только в родителей. Вот тогда подключаются специалисты консультационного центра, в который входят педагоги с высшим образованием по психологии детей дошкольного возраста. Также мы подключаем педагогов-дефектологов из центра «Коррекция». И стараемся решить конфликтную ситуацию на месте, поработав с родителями и педагогами. Как правило, проблема разрешается.

Замечу, что многие педагоги из муниципальных детских садов прошли курсы по работе с детьми с ОВЗ. Ведь бывает, что подобная симптоматика проявляется не сразу, а с возраста четырех-пяти лет, и часто воспитатели быстрее замечают проблему, чем даже родители… Кстати, консультационные центры по работе с родителями у нас созданы в 83 детских садах.

Вырос? ОсвобождаЙ помещение под горшочную

– Как у нас в городе с ясельными группами?

– В 2020-2021 годах планируется открытие в детских садах большего количества групп для детей в возрасте до трех лет. К сожалению, некоторым мамам необходимо выходить на работу раньше окончания отпуска по уходу за ребенком, в том числе из-за пандемии (если отец, к примеру, потерял работу). Администрацией Владивостока предпринят ряд мер: созданы дополнительные группы кратковременного пребывания на базе детских садов № 115, № 28, сейчас планируем на базе школы № 55 открыть такие группы для детей, живущих в районе улицы Снеговой.

Помимо этого, завершено строительство нового детского сада на Маковского, 157а на 230 мест, где будет открыто 8 групп для детей до трех лет – 120 мест.

Планируем в некоторых детских садах перепрофилировать помещения для детей старшего дошкольного возраста в комнаты для детей до трех лет. То есть чтобы там были горшочная и спальная комнаты, а развивающая среда соответствовала возрасту ребенка. Руководители детских садов, в которых будут такие перепрофилирования, уже получили игровой материал, воспитатели прошли переквалификацию. Всего будет открыто 10 групп для детей от полутора до двух лет. Все родители, которые прошли перерегистрацию, получат место в детском саду для ребенка младше трех лет с 1 сентября.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото с сайта vlc.ru