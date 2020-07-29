Журналист «Владивостока» передал свою книгу в ОИАК Библиотека Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края пополнилось новым изданием. Автор Николай Кутенких передал в фонды общества свою книгу «Современники Владивостока», сообщает пресс-служба ОИАК.

Это сборник рассказов о людях, каждый из которых в свое время был современником Владивостока и внес свой вклад в его развитие, – основателях города, выдающихся жителях, исследователях, знаменитых артистах, писателях, политиках и главах государств. Николай Николаевич Муравьев-Амурский и Степан Осипович Макаров, Федор Федорович Буссе и Павел Федорович Унтербергер, Антон Павлович Чехов и Владимир Семенович Высоцкий, Владимир Владимирович Путин и Сергей Кужугетович Шойгу – истории этих и многих других выдающихся личностей, оказавших влияние на жизнь Владивостока, читатель найдет на страницах новой книги.

Николай Кутенких – профессиональный журналист, с 1989 года работает в газете «Владивосток», является одним из основателей издания, в настоящее время – редактор отдела новостей.

Фото пресс-службы ОИАК