Техническое перевооружение – путь к производственному успеху На предприятиях компании «Востокцемент» продолжаются модернизация и обновление оборудования и техники.

Буквально на днях на Дробильно-сортировочном заводе (ДСЗ), расположенном в поселке Заводском, запустили в эксплуатацию новый мобильный комплекс дробления китайской компании ЗАО «Лимин».

Показатели увеличатся

Как рассказал корреспонденту «В» директор ДСЗ Андрей Новиков, приобретение мощного мобильного комплекса дробления – это производственная необходимость. Заводы ООО «Востокцемент» расположены в разных частях Приморья, и при поступлении крупного заказа на щебень мобильный комплекс можно быстро перебросить на любое предприятие для усиления его производственной мощности.

– Уже были случаи, когда на строительство какого-нибудь объекта требовался большой объем щебня, а у нас не было возможности быстро увеличить производительность. Приходилось обращаться за помощью к сторонним организациям. Поэтому перед нами была поставлена задача: найти и купить мобильный комплекс дробления камня, надежный и неприхотливый в работе. Все производители подобных агрегатов, которых мы рассматривали (отечественные, корейские и китайские), позиционировали свою продукцию как мобильную, а на деле оказывалось, что их конвейеры с привязкой к земле, – говорит Андрей Новиков. – Единственный комплекс дробления, который по всем параметрам устроил наших «коммивояжеров», это комплекс китайской компании «Лимин» на колесном ходу. Он оказался реально мобильным. В его составе три конвейера общей длиной 54 метра, каждый базируется на колесном полуприцепе.

Чтобы доставить эту махину на другое место работы, достаточно трех тягачей. Подцепил полуприцеп и поехал с максимальной скоростью 60 км в час. У комплекса нет привязки к земле в виде фундамента. Он собирается за несколько часов с помощью гидравлики и так же быстро раскладывается. Кроме того, работает от электричества, то есть это экологически чистое дробление камня, не требующее дизельного топлива и, соответственно, без вредных выбросов отработанных газов.

По желанию заказчика, то есть ДСЗ, китайцы вооружили комплекс максимально мощными дробилками, применяемыми на мобильных установках. Его производительность по входящему камню с наибольшим размером 600 миллиметров – 100 тонн в час. За 18 часов чистого дробления комплекс выдает около 1000 тонн щебня двух фракций, остальное – отсев. По словам директора ДСЗ Андрея Новикова, эти показатели еще будут корректироваться в процессе испытаний, и только в сторону увеличения производительности.

Будем заниматься импортозамещением

– В Китае мы смотрели точно такую же действующую машину. По отзывам владельцев, у них нет претензий к ее работе. Машина неприхотливая, простая в устройстве, больших проблем с ней нет. И ей не нужно специальное сервисное обслуживание. При необходимости мы сами сможем заменить вышедшую из строя деталь. Конечно, мы будем заниматься импортозамещением, что и делаем на любом нашем оборудовании. К примеру, на всех щековых дробилках устанавливаем броневые защитные плиты, изготовленные по нашим чертежам, что увеличивает срок эксплуатации оборудования. На китайские конусные дробилки, которые уже работают на ДСЗ, завод «Гормаш» в Забайкальском крае отливает подвижные и неподвижные детали. При постоянном росте курса доллара покупать у отечественного производителя выгоднее из-за фиксированной цены. Мы с «Гормашем» работаем около трех лет, и нареканий к их продукции нет, – заверяет Андрей Новиков.

Комплекс компании «Лимин» оказался прост в обслуживании, несмотря на его внушительные размеры и поясняющие надписи на китайском языке. По словам Андрея Новикова, устройство и принцип работы нового агрегата точно такие же, как у конусной дробилки с контрприводом и щековой дробилки сложного качения, которые задействованы на фабрике ДС-2. Поэтому обучение персонала для работы на новом комплексе не вызвало проблемы.

– У наших специалистов есть опыт эксплуатации подобных установок. Ничего нового и сенсационного, требующего специального обучения, у китайской дробилки нет. Ко всему, китайская сторона предоставила нам инструкцию по эксплуатации и инструкцию по монтажу на русском языке. Поэтому сборка комплекса не заняла много времени, – поясняет Андрей Алексеевич.

Мобильный комплекс дробления запустили 16 июля – пока еще в тестовом режиме. Тем не менее, по словам директора ДСЗ, агрегат оправдал свои технические характеристики. Правда, на грохоте пришлось установить дополнительные фартуки, чтобы исключить пересып продукции. Но это уже мелочи.

Хорошая дорога для производства и клиента

Помимо нового комплекса дробления в техническом арсенале ООО «Востокцемент» недавно появились самосвалы «Вольво» и еще один «китаец» – мощный колесный грейдер компании «Шантуй». Грейдер задействован на благоустройстве территории ДСЗ. До него для улучшения качества дорожного полотна, выравнивания площадок и дорог подобную технику по мере необходимости брали внаем или подключали собственные бульдозеры и фронтальные погрузчики. Приобретение грейдера также связано с расширением производственной сферы завода. С введением в эксплуатацию карьера «Северный-2» общая длина внутрикарьерных дорог увеличилась в два раза – до 5,5 км. Как следствие, содержать грунтовку стало непросто. И обыкновенным бульдозером нужного качества серпантина не добиться. Поэтому без такой дорожной техники, как грейдер, здесь не обойтись.

– Пока мы не возим камень с «Северного-2». Но по этой дороге ездят наши клиенты, и они нам небезразличны. Их автомобили тоже должны ездить по хорошей дороге, – убежден Андрей Новиков. – Вот уже месяц у нас работают пять новых трехосных самосвалов «Вольво» грузоподъемностью в 25 тонн. В отработке пока три машины, две уйдут на обслуживание нового комплекса дробления. Это более скоростные самосвалы, чем БелАЗы, которые до этого работали на Владивостокском бутощебеночном заводе. Если иметь хорошие дороги, то машина сделает больше ходок. Она не стоит на ремонте, у нее не летят рессоры и не ломается подвеска. Как следствие, техника работает стабильно. Наши самосвалы «Вольво» – эксклюзивные машины. Со штатным шасси, но с кузовами с двойным дном, изготовленными специально под абразив наших камней из более толстой спецстали. Кузов в простом исполнении не для нас. У новых машин челюстная система открытия заднего борта, позволяющая выгружать негабаритный груз, – рассказал директор ДСЗ.

По словам Андрея Новикова, отдавшего заводу почти 11 лет, модернизация и техническое обновление на предприятиях компании «Востокцемент» – обыденное дело. На замену износившегося и морально устаревшего оборудования приходит новое, современное. Отсюда повышение производительности предприятий. Как говорится, жизнь заставляет идти в ногу со временем. К примеру, на складе ДСЗ дожидается сборки новая щековая дробилка простого качения СМД-111 Б, между прочим, отечественного производства.

– Исходя из своего опыта работы считаю, что аналогов этой машины в мире нет. Никто из капиталистов лучше этой дробилки не смог сделать. У них почему-то не выпускают щековые дробилки простого качения, хотя у этих машин износ на абразивных материалах в три раза меньше, чем у дробилок сложного качения. Дробилки СМД-111 Б стоят на ВБЩЗ, на «Якутцементе», на Теплом Озере. Это очень удачная и надежная машина, – говорит Андрей Новиков.

В недалеком будущем дробилка СМД-111 Б заменит дробилку с 50-летним стажем на фабрике ДС-2. За полвека работы оборудование, изготовленное в ГДР на заводе имени Тельмана, уже порядком поизносилось. Тем не менее немецкий агрегат еще трудится, хотя страны, где его сделали, давно нет. Будем надеяться, что и новые дробилки будут так же долго и эффективно работать.

Сергей КОЖИН

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