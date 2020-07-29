Хочется, чтобы вкусно и недорого Сможет ли сельское хозяйство Приморья обеспечить край собственной продукцией и когда?

Лето – традиционно горячая пора для сельхозпроизводителей: чем больше сил будет вложено, тем обильнее окажется урожай осенью. Дополнительную нагрузку в 2020 году агропромышленному комплексу Приморья добавила пандемия COVID-19, которая привела к заминкам в международном товарообмене. О том, адаптировались ли сельхозпроизводители края к новым условиям, и о перспективах отрасли газете «Золотой Рог» рассказал министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.

– Андрей Александрович, как отразилась на сельском хозяйстве края, а также на экспортных взаимоотношениях пандемия COVID-19?

– На работу сельхозпроизводителей Приморья пандемия повлияла незначительно, хотя определенные проблемы имелись. В первую очередь это рабочая сила – в основном работники, которые привлекаются на ручной труд. У некоторых компаний были вопросы с наладкой и запуском импортного оборудования, которые должны выполнять иностранные квалифицированные специалисты. Несмотря на имеющиеся сложности, сейчас нам удалось решить вопрос с их въездом в Россию. Что касается движения грузов через границу, то ситуацию на пунктах пропуска вы знаете. Из-за ограничений по въезду и выезду грузового транспорта, введенных китайской стороной, в определенные периоды у нас наблюдался дефицит и по этой причине рост цен на овощную продукцию.

На сегодня сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность Приморья стабильно работают. По ряду предприятий выявлялись отдельные случаи заражения COVID-19, однако они максимально быстро купировались, а контактные лица ограждались. Ни одно предприятие не закрылось, все работают с соблюдением требований по входному контролю, дезинфекции, средствам индивидуальной защиты.

– Возможно ли быстро преодолеть зависимость Приморья от поставок импортных овощей?

– Начиная с 90-х годов в Китае под дальневосточного потребителя были созданы оптово-распределительные центры, существует поддержка для фермеров, экспортирующих овощи. У нас же в тот период отрасль сельского хозяйства находилась в кризисе. Тем не менее в Приморье удалось сохранить два тепличных комплекса. Главным вопросом остается стоимость тепловой энергии и тарифное регулирование, поскольку в наших условиях выращивание тепличных овощей предполагает значительные энергозатраты.

Сейчас в Приморье появились инвесторы, которые готовы вкладывать в тепличное производство, но для них важно наличие свободных объемов природного газа – его использование при теплоснабжении позволит снизить себестоимость овощной продукции. К октябрю планируется запустить первые 10 гектаров теплиц – это проект НК «Лотос», одного из резидентов ТОР «Михайловский». Реализация проекта позволит выращивать около 7-8 тысяч тонн овощей. Для дальнейшего развития ограничителем пока остается отсутствие свободных объемов газа.

Добавлю, что для производителей овощей на федеральном и краевом уровнях приняты серьезные меры поддержки. Во-первых, это прямые выплаты за реализованную продукцию – от 3 до 5 тысяч рублей за тонну. Во-вторых, возмещение затрат на техническую модернизацию производства и приобретение уборочной техники, позволяющей уйти от использования ручного труда. Кроме того, с 2020 года субсидируются фермерские теплицы – это позволит закрыть потребность в овощах в межсезонье, постепенно замещая импортную продукцию.

Что касается диверсификации поставок, то правительством РФ принято решение о нулевом тарифе на железнодорожные перевозки для овощной продукции, поставляемой в Приморский край из регионов Южного Урала и Сибири. Для потребителя это, безусловно, плюс, но нашим производителям придется в перспективе конкурировать не только с импортными овощами, но и с отечественными.

– Получилось ли заместить рабочую силу из КНР, использовавшуюся на полях Приморья?

– Вопрос непростой. В советское время за каждым сельхозпредприятием были закреплены шефские организации. И, когда начиналась уборка урожая, шефы помогали людьми и техникой. Привлекались армия, студенческие отряды. Сегодня этот механизм уже не работает, поменялось законодательство – каждый занимается своим делом.

Поэтому ежегодно в наш регион на сельхозработы привлекалось до 7 тысяч человек из Китая. Пандемия показала: от этой зависимости необходимо уходить. Поэтому ведем переговоры со студенческими отрядами, привлекаем граждан, проходящих исправительные работы. Кроме того, до закрытия границ были заключены договоры с работниками из Узбекистана. Но кардинально решить вопрос позволит только механизированный сбор, а также создание условий для местных жителей, чтобы они приходили работать. Овощи – это то, что требует труда каждый день. Но в то же время это сезонный труд, и возникает вопрос, чем занять людей в остальное время. Поэтому механизация работ по выращиванию и сбору урожая представляется более перспективным путем.

– Куда в этом году пойдет мед приморских производителей, учитывая объективные сложности во взаимодействии с контрагентами из КНР?

– 2020 год сложный в плане погодных условий, и это повлияет на объемы меда: прогнозируем порядка 5-5,2 тысячи тонн. Те предприятия, которые поставляли мед на экспорт, продолжают это делать благодаря выстроенным взаимоотношениям с китайскими партнерами. Дальнейший рост объемов экспортных поставок будет определяться качественными характеристиками меда.

Что касается Китая, то по договоренности Россельхознадзора с зарубежными коллегами исследование крупных партий меда сегодня производится непосредственно в КНР. Механизм отлажен. В перспективе готовить экспортные партии, соответствующие зарубежным стандартам, сможет специализированная лаборатория под Уссурийском, на обустройство которой предусмотрено федеральное финансирование.

– Как обстоит ситуация с производством и переработкой молока в Приморье?

– Все производители региона, включая личные подсобные хозяйства, производят 124-127 тысяч тонн молока в год. Есть ряд успешных инвестиционных проектов, есть стабильно работающие предприятия, большинство из которых имеет свои мощности по переработке молока. Но понятно, что производство молока в Приморье в сравнении с западными регионами выходит дороже за счет более высоких тарифов и стоимости техники. Плюс молочное животноводство, в отличие от других отраслей, требует больших вложений в капитальное строительство. Однако при более высокой себестоимости у приморских производителей и качественные характеристики, и польза молока выше консервированного, доставленного из европейской части страны.

На сегодняшний день стоит задача дополнительного развития производства и переработки молока, и действующие предприятия работают над увеличением поголовья и созданием новых ферм. В ближайшие пять лет необходимо нарастить производство молока минимум в 1,5 раза. Для этого завозится породистое поголовье как из регионов России, так и из Европы, усиливаем малый бизнес – семейные фермы. Для стимулирования развития молочного животноводства государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы предусмотрены меры по возмещению затрат на производство молока и на приобретение животноводческого оборудования и племенного скота.

– В советские годы Приморский край был одним из главных регионов страны по производству риса. Есть ли перспективы для восстановления отрасли рисоводства в крае?

– Для этого необходимо наладить производство промышленного масштаба крупными инвестиционными компаниями. Почему в свое время рисоводческая отрасль в Приморье вошла в кризис? Потому что выращивание риса предполагает значительные затраты как на подачу воды, так и на содержание мелиоративного комплекса. В советское время была создана мощная база с инженерным комплексом – проектные институты, строительные организации, эксплуатирующие ПМК. Но затем в крае были ликвидированы как управление мелиорации, так и остальные организации, обслуживающие региональную мелиорацию, а рисовые системы по отдельным чекам разделили на паи. Поэтому восстановлением должна заниматься крупная компания, которая сможет управлять процессом консолидации земельных и инженерных фондов, а также реконструкцией рисовых оросительных систем. Пока же ситуация такова, что есть землепользователи и землевладельцы даже из Владивостока, которые просто сдают угодья в аренду иностранным компаниям.

На сегодняшний день основным производителем риса в России является Краснодарский край с объемами производства 130 тысяч гектаров, тогда как у нас под выращивание риса занято 8,2 тысячи гектаров. Кубань может полностью закрыть потребности всей страны, но у них ощущается дефицит воды, в то время как в Приморье, напротив, есть ее избыток – уровень озера Ханка в последние годы неуклонно повышается. Для развития рисоводства требуются дополнительные меры поддержки, поэтому сейчас мы готовим стратегию развития отрасли в Приморском крае. Безусловно, нам хотелось бы привлечь в качестве инвестора крупную российскую компанию, поскольку на данный момент в рисоводческом комплексе Приморья активно присутствуют зарубежные структуры. Однако в любом случае потребуются миллиарды рублей для модернизации мелиоративной системы, а сроки окупаемости даже с учетом государственной поддержки составят 8-12 лет.

Артем СТРОГИН

Фото предоставлено администрацией Михайловского района