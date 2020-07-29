Не верьте тем, кто заставляет вас поменять счетчики Мошенники-лжекоммунальщики, требующие срочно сменить индивидуальные приборы учета воды и электричества, вновь активизировались в Приморье, информирует пресс-служба краевого правительства.

Обратите внимание: нередко мошенники, которые ходят по квартирам и говорят жильцам о том, что им срочно необходимо поменять электросчетчики и счетчики горячей и холодной воды, представляются специалистами государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Приморского края. Не верьте им! В самом ведомстве поясняют, что специалисты ГЖИ по квартирам граждан с такой целью не ходят, и подчеркивают, что вообще в регионе запрещено проверять приборы учета до конца этого года.

– Более того, это могут делать только инспекторы ресурсоснабжающих организаций: водоканала, тепловых или электрических сетей. Они имеют соответствующие удостоверения. Полномочия этих сотрудников можно проверить, позвонив по телефонам, указанным в коммунальных квитанциях, – разъясняют в жилинспекции.

Специалисты особо подчеркивают: официальные представители коммунальных предприятий не берут предоплату за замену приборов учета. Например, сотрудники ПАО «ДЭК» оказывают платные услуги по установке, замене и продаже электрооборудования только по предварительным заявкам. При этом оплата взимается в офисах компании через кассу или платежные терминалы.

Напомним также, что срок действия приборов учета (счетчиков) указан в платежных квитанциях, на самих счетчиках и в сопроводительных документах к ним.

Эксперты советуют гражданам, к которым поступают подобные предложения от псевдоинспекторов, просто не открывать мошенникам дверь и не вступать в разговоры с ними.

Отдел новостей «В»