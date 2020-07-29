В Приморье вырастут тарифы на услуги ЖКХ С начала второго полугодия возрастут расходы на коммунальные услуги: свет, воду и тепло

Департамент по тарифам администрации Приморского края с 1 июля 2020 года установил новые тарифы на электроэнергию, холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение (канализацию). Новые ценники будут отражены в платежных документах, которые потребители получат за июль.

Насколько вырастет в цене ваша личная коммуналка, вы можете посчитать сами, умножив свои показатели (количество квадратных метров в квартире, количество зарегистрированных на них жильцов, количество среднемесячного расхода кубометров воды или киловатт-часов электричества – при наличии у вас дома индивидуальных счетчиков) на новые тарифы на соответствующие коммунальные услуги (цены указаны с учетом НДС).

Кроме того, напоминаем, что до 1 января 2021 года постановлением правительства РФ приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Электроэнергия

Для городского населения, а также для садоводческих и огороднических товариществ стоимость электричества составляет:

– по однотарифному счетчику – 3,18 руб. за кВт/ч;

– по двухтарифному счетчику (день/ночь): 3,66 руб. за кВт/ч – день (с 7 утра до 11 вечера), 1,37 руб. за кВт/ч – ночь (с 11 вечера до 7 утра);

– по трехтарифному счетчику: 4,13 руб. за кВт/ч – в пиковый период (с 7 до 10 утра и с 5 до 9 вечера); 3,18 руб. за кВт/ч – в полупиковый период (с 10 утра до 5 дня и с 9 до 11 вечера); 1,37 руб. за кВт/ч – ночной тариф (с 11 вечера до 7 утра).

Водоснабжение

32,99 руб. за кубометр холодной воды.

Водоотведение

17,84 руб. за кубометр канализационных стоков (учитывается затраченная холодная и горячая вода).

Горячее водоснабжение

Теплоноситель (проще говоря, подогрев горячей воды) в открытой системе теплоснабжения для Владивостока составит 31,46 руб. за кубометр воды без учета НДС. Тариф для домов с ЦТП (центральный тепловой пункт) во Владивостоке составит 172,98 руб. за кубометр.

Отопление

2427,78 руб. за Гкал.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»