В Приморье удвоилось число 100-балльников по русскому языку и физике На сегодняшний день краевым министерством образования получены результаты ЕГЭ-2020 по нескольким предметам. В частности, стало известно, что 27 выпускников сдали экзамен по русскому языку на 100 баллов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«27 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку в Приморье. При этом напомню, что в 2016 году у нас было всего 8 таких человек, в 2017-м – 7, в 2018-м – 26, в 2019-м – 13», – обозначила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко. Высшую оценку по русскому языку получили выпускники Владивостока, Артема, Находки, Лазовского и Октябрьского округов, Спасска-Дальнего, Уссурийска и ЗАТО Фокино.

«Почти 24 % участников ЕГЭ набрали 80 и более баллов за экзамен по русскому языку. Это на 5 % больше, чем в 2019 году», – уточнила Наталья Бондаренко.

Два выпускника получили 100 баллов за сдачу ЕГЭ по физике. В прошлом году таким результатом мог похвастаться только один человек. Еще двое заслужили по 100 баллов по литературе – результат остался на уровне прошлого года. Сразу шесть человек заработали по 100 баллов за ЕГЭ по истории.

Отмечаются позитивные тенденции по сдаче ЕГЭ и по другим предметам. Так, по сравнению с прошлым годом вдвое уменьшилось количество детей, которые не преодолели минимальный порог по баллам по географии. По информатике значительно возросло количество выпускников, набравших 80 и более баллов.

Отдел новостей «В»