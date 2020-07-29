Приморцев жалят полчища медуз Жители и гости края стали жаловаться на медуз, которые не только не дают насладиться купанием в море, но и жалят отдыхающих. Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН доктор биологических наук Владимир Раков прокомментировал корреспонденту сложившуюся ситуацию.

«Ситуация с медузами-крестовиками нормальная для этого периода года. В конце июля и в августе самая жара и многие купаются, отсюда и всплеск числа ужаленных. В целом же они появляются в апреле, а исчезают с похолоданием в конце сентября. Сейчас у них период размножения и максимальной активности. В холодное время года их нет, так как из их личинок, осевших на дно, образуется мелкий полип, от которого весной и отделяются мелкие медузки-эфиры», – поделился Владимир Раков.

По словам биолога, больше всего крестовиков в мелководных бухтах среди зарослей морских трав, к которым они прикрепляются щупальцами.

«Однако если вблизи проплывает небольшая рыбешка, то они ее чувствуют и активно плывут в сторону жертвы. Поэтому купаться летом лучше в более открытых бухтах, где мало или нет зарослей морской травы. Если все же есть необходимость зайти в воду, где много крестовиков, то лучше надеть на себя футболку, трико, носки и тряпичные перчатки – сквозь ткань медуза не жалит», – добавил доктор биологических наук.

Укус медузы несмертельный, но у некоторых очень болезненный – могут появиться судороги, жар и покраснение места укуса, симптомы аллергии.

Как отметил Владимир Раков, противоядия нет, но врачи рекомендуют промыть место укуса пресной водой.

«Почувствовав укус, сразу нужно выйти на берег и успокоиться в тени. Детей лучше отвезти в поликлинику или показать врачу. Обычно через день-два-три все симптомы укуса медузой проходят. Говорят также, что у жителей края, часто купающихся в море и неоднократно испытавших укусы медуз, вырабатывается иммунитет и они его могут и не замечать. Но в любом случае при купании в море надо быть осмотрительными», – подытожил биолог.

РИА VladNews