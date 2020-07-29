Выбирай пляж из трех десятков Безопасными для купания – с начала сезона – в Приморском крае признаны 37 пляжей, сообщила пресс-служба края. Эти места отдыха прошли проверку краевой межведомственной комиссии по приемке мест отдыха у воды и получили добро.

На этих пляжах есть спасательные посты, работают спасатели, исправны мостки и трапы для схода в воду, в местах купания обозначены безопасные границы заплыва.

Итак, по заключению комиссии во Владивостоке можно купаться на пляжах санатория «Приморье» МВД России, ООО «Лотс» (Уссурийский залив), в парке Лазо, на пляже «Ривьера Лагуна», в местах массового отдыха «Чайка», ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка), на пляжах «Солнечный», «Юбилейный», «Океан», на пляже детского оздоровительного лагеря «Юнга».

Также безопасными признаны среди прочих Малая Тавайза под Артемом, пляж к западу от мыса Де-Ливрона в поселке Ливадия (бухта Рифовая), пляж поселка Ливадия под Находкой, бухта Троица в Андреевке и еще более десятка пляжей по краю.

Как сообщают в пресс-службе администрации Владивостока, в этом году для купания рекомендованы пляжи на Русском острове в бухтах Аякс, Воевода, Чернышева, Парис, места массового отдыха в районе мысов Вятлина и Ахлестышева, а также пляжи на острове Попова в бухтах Пограничной и Старка и на острове Рейнеке.

«В этом году по причине распространения коронавирусный инфекции добавились новые требования к пляжам. Согласно им расстояние между шезлонгами должно быть не менее 1,5 метра, все сотрудники должны быть обеспечены масками и дезинфицирующими средствами, также для посетителей должны быть доступны антисептики. В местах массового отдыха должны быть информационные стенды, напоминающие гражданам о необходимости соблюдения масочного режима», – рассказали в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА