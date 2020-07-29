Праздничные огни флотских тайн не выдают В этом году в День ВМФ не было стрельб, но было красочное шоу

Тихоокеанский флот с честью и гордостью отметил профессиональный праздник даже в условиях пандемии

Празднование Дня Военно-морского флота России – это всегда яркое событие. Вот и нынешний морской и воздушный парады, необычный и красочный концерт на борту плавучего крана, зажигательное вечернее световое шоу и огни шикарного фейерверка вновь заставили жителей и гостей Владивостока гордиться родным флотом и нашими мужественными красавцами военморами.

Отметим, что этому славному празднику исполнился уже 81 год. В самый первый раз, в 1939-м, он совпал с днем рождения наркома ВМФ СССР Николая Кузнецова, хотя он сам утверждал, что причина назначения праздничной даты в другом. Последнее воскресенье июля было выбрано как самый теплый и солнечный день в году на морских просторах трех флотов: Балтийского, Тихоокеанского и Северного. Даже в Заполярье моряки к этому сроку снимают бушлаты! Так и повелось, что форма одежды в этот день – парадная, белая…

Символ великой державы

В главной базе ТОФ впервые в новейшей истории надводные и подводные корабли были выстроены не в Амурском заливе, а в бухте Золотой Рог, в самом сердце Владивостока. Во главе парадного строя у Золотого моста находился флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Вслед за ним выстроились большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», современный корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре».

Парадный строй на катере «Ураган» обошел, поздравляя экипажи с праздником, командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, а затем выступил с речью с борта «Варяга».

– Созданный по указу Петра Великого российский флот прошел трудный, но славный путь, – напомнил адмирал. – Наш флот всегда был и остается символом сильного Российского государства – великой морской державы, одной из основ его оборонной мощи. Он по праву заслужил любовь и уважение народа.

Более трех веков военные моряки несут вахту на морских рубежах Отчизны, демонстрируя мужество, преданность священному воинскому долгу, военной присяге и Андреевскому флагу. В числе других флотов неувядаемой славой покрыл себя ТОФ. Люди помнят о подвигах экипажей броненосных крейсеров 1-го ранга «Варяг» и «Рюрик», миноносца «Стерегущий» и подводной лодки С-56. 147 тысяч тихоокеанцев сражались на фронтах. Наши краснофлотцы стояли насмерть на Невском пятачке, били врага под Москвой и на Волге, освобождали Крым, Северный Кавказ, Заполярье. Их беспримерный подвиг при обороне Одессы и Севастополя, Новороссийска и Керчи, Мурманска и Ленинграда навечно останется в памяти потомков. ТОФ участвовал в разгроме Японии в 1945 году. А в 1965-м награжден орденом Боевого Красного Знамени.

– В наши дни ВМФ России – и ТОФ в его составе – играет исключительно важную роль в обеспечении национальных интересов Российской Федерации, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире. Ведется пополнение и обновление флота. Заложены новые боевые корабли. В Керчи – универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». В Санкт-Петербурге – фрегаты «Адмирал Юмашев», «Адмирал Спиридонов» и корабль противоминной обороны «Лев Чернавин». В Северодвинске – атомные многоцелевые подводные крейсера «Воронеж» и «Владивосток». Около половины из них будут служить на Дальнем Востоке, – подчеркнул командующий.

Верны Отечеству

Парад продолжило выступление прославленной авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» 237-го гвардейского Проскуровского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского авиацентра под командованием летчика-снайпера гвардии полковника Андрея Алексеева. Прославленные асы из Кубинки в небе над Владивостоком на разных высотах показали фигуры высшего пилотажа. Летали они на строевых истребителях Су-35С поколения 4++, которые стоят на вооружении 11-й дальневосточной армии ВВС и ПВО.

Затем в бухте Золотой Рог на траверзе набережной Цесаревича состоялся праздничный концерт. Импровизированной сценой стал самоходный плавучий кран, а звуковым и световым оборудованием его оснастили гражданские специалисты.

Ансамбль песни и пляски ТОФ под руководством художественного руководителя капитана 3-го ранга Вениамина Царегородцева на плавучей сцене представил жителям и гостям столицы Приморья новую концертную программу «Верность Отечеству». С наступлением сумерек на этом же понтоне выступил оркестр штаба Тихоокеанского флота под управлением дирижера капитана 3-го ранга Ильи Сергеева. Параллельно с выступлением флотских артистов и музыкантов проходила демонстрация быстроходных лодок со световой иллюминацией, курсировавших вдоль кораблей парадной линии.

Праздник, как и во всех городах – базах ВМФ, завершил артиллерийский салют. На Тихом океане запуск фейерверка производился салютными установками с позиции у военно-исторического музея «Владивостокская крепость».

И хотя большинство горожан и жителей Приморья смогло наблюдать за торжествами лишь с помощью телерепортажей и онлайн-трансляций (все, как известно, из-за эпидемических ограничений), разочарованных, мы уверены, не было. Наш военно-морской флот дает повод только для гордости.

Николай КУТЕНКИХ

Фото:

Андрея МИХАЙЛОВА, РИА VladNews, Алексея ВОРОНИНА, с сайта primorsky.ru, из архива «В»