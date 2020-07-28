Офицер – находка для шпиона, а кружки – для музея Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» продолжает рассказ о самых необычных своих экспонатах, которые можно увидеть в экспозиции в залах на улице Петра Великого, 6

Чашки в честь цесаревича

Три фарфоровые кружки открывают экспозицию «Владивосток. Время крепости» (12+), расположенную в Музее города. Их обломки были найдены группой энтузиастов-археологов на острове Путятина. Это позволяет предполагать, что они были изготовлены фабрикой Алексея Старцева, существовавшей на острове в 1890-х годах.

Ограниченная серия таких чашек была заказана офицерами гарнизона крепости в ознаменование коронации Николая II, состоявшейся 14 мая 1896 года в Успенском соборе, об этом говорит надпись на центральном изделии. За пять лет до возведения на престол во время визита в наш город цесаревич Николай II посетил объекты Владивостокской крепости и, в частности, осмотрел устройство Назимовской батареи. Вообще, владивостокцы очень гордились тем, что цесаревич побывал в нашем городе, и отчасти поэтому воспринимали его как «своего человека». Отсюда и трепетное отношение к возведению его на престол. По свидетельствам современников, в дни коронации центральные улицы Владивостока были богато украшены, а Триумфальная арка, построенная в честь визита цесаревича, буквально утопала в цветах и праздничных бантах.

На кружках есть название крепости и ее герб. Был ли он таким в то время или его придумали офицеры, сотрудникам музея только предстоит узнать.

Милый господин Нарита

Особый экспонат – старинный фотоаппарат того времени. Но рассказывает он не о том, как строилась крепость, а совсем о другом – о том, что творилось вокруг нее… Крепость, как любой важный военный объект, интересовала шпионов соседних государств. Во Владивостоке и до начала строительства этого фортификационного объекта велась активная шпионская работа, а уж после начала стройки она просто забила ключом, можно сказать. Показательно, что шпионы, в отличие от распространенных стереотипов, не ползали вокруг строительства с фототехникой, все было куда тоньше…

Фотограф Нарита устроил в городе свое ателье и специализировался на групповых фотографиях военнослужащих. Он брал за снимки меньше, чем другие фотографы, и военных, желавших сниматься у него, всегда было много.

Недели за две до начала Русско-японской войны Нарита исчез из Владивостока, да не просто так, а с точными сведениями об офицерском составе здешних частей. На некоторых увезенных им фотографических карточках красовались даже факсимиле незадачливых офицеров, очарованных деликатным обращением и мастерской работой Нариты.

В результате японский генеральный штаб получил сведения о командном составе частей войск, расположенных на территории крепости, с фотографиями и образцами подписей.

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, предоставлено пресс-службой музея-заповедника