Осторожно: овощи! Что и кому можно есть без опаски

Вот он – сезон урожаев и возможностей витаминизироваться на год вперед. Дождавшись наконец огурчиков, помидорчиков со своей грядки (или хотя бы с грядок местных фермеров), мы отрываемся по полной, стараясь наесться местными овощами впрок.

Что ни говори, а овощи, особенно местные, – это не какая-нибудь там колбаса, а сплошная польза, так как в них содержатся и витамины, и микроэлементы, и необходимые для перистальтики кишечника растительные волокна. Вот только и здесь врачи призывают народ к осторожности. Особенно тех, у кого время от времени случаются приступы колитов, панкреатитов и прочих гастритов. А у кого они после сорока не случаются?

– Если у людей есть заболевания желудочно-кишечного тракта – хронические гастрит, панкреатит, холецистит, колит, то чрезмерное употребление свежих овощей, которые содержат много грубых пищевых волокон, может спровоцировать срыв или даже обострение заболевания, – пояснила заведующая терапевтическим отделением Владивостокской городской клинической больницы № 4 Нина Круглова.

Помидоры меряй ладошками

Совет, в общем-то, предсказуемый: есть можно почти все, но в меру, и тогда ничего плохого не случится. Вот только как эту меру определить? В сезон ведь салатики идут тазиками, ягоды – баночками.

– В меру – это четыре порции в сутки, – поясняет Нина Владимировна. – Здесь все: овощи свежие, овощи тушеные, ягода. А одна порция – это одна ладонь. Эти рекомендации, разумеется, относятся прежде всего к людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При этом не забывайте удалять особо грубые волокна – кожицу с огурцов, яблок, груш.

Особая тема – помидоры. Гастроэнтерологи их особо не любят: какой диетический стол ни возьми, томаты практически везде под запретом. А с другой стороны, помидоры (особенно красные) обладают замечательным мочегонным и противоопухолевым эффектом.

– И не надо от них отказываться, – успокаивает врач. – Другое дело, что выбирать для еды в свежем виде лучше сладкие и мягкие, мясистые сорта. Например, всеми нами любимое Бычье сердце. А вот от привычки зажаривать их для солянок, борщей, овощного рагу лучше отказаться.

Вы когда-нибудь обращали внимание, что едят признанные долгожители – кавказцы? Если мясо, то просто с огромным количеством зелени. Это мы к тому, что переесть ее практически невозможно.

– Петрушка, укроп, сельдерей – можно и пучками есть, если вы себя при этом хорошо чувствуете, – говорит Нина Круглова. – Но и здесь есть свое «но». Если люди принимают антикоагулянты (препараты для разжижения крови) – речь идет в первую очередь о кардиологических пациентах с нарушением сердечного ритма, с перенесенными инсультами, инфарктами, – то им не рекомендуется злоупотреблять зеленью, поскольку она может усилить действие препаратов, вплоть до провокации кровотечений. Не злоупотреблять в данном случае – это позволить себе буквально пару листиков, не больше. Впрочем, обычно лечащие врачи своих пациентов об этих гастрономических нюансах предупреждают. К слову, те, кто для профилактики сердечно-сосудистых патологий принимает аспирин, кардиоаспирин, могут зелень есть без опасений.

Один из наиболее частых ингредиентов свежих салатов – белокочанная капуста. С ней нужно быть очень осторожными при определенных формах колита, особенно когда есть склонность к диареям. Но и тогда лучше ее в процессе готовки мелко-мелко резать и очень тщательно отжимать.

Как правильно икру «заморскую» готовить

Еще одно правило: вторая, третья, а то и четвертая овощные порции должны пройти термообработку – в таком состоянии они более щадяще действуют на организм.

Кабачки, баклажаны довольно сложно различить в готовом виде, особенно если блюда приправлены специями, травами… Между тем считается, что кабачки – более легкая пища. И если есть проблемы, например, с желудком, то лучше остановить свой выбор именно на них. Баклажаны – более тяжелые. И могут спровоцировать, например, приступ жесточайшей изжоги…

– Здесь нужно еще учитывать, как было приготовлено блюдо. Согласно привычному нам рецепту приготовления икры «заморской» первым этапом идет двусторонняя обжарка овощей в достаточном количестве масла. Так вот, это самое масло в большом количестве в основном и становится причиной обострения заболевания, – поясняет Нина Владимировна. – Кроме того, давайте не забывать, что уже второй, третий и тем более последующие слои овощей жарятся в масле с накопленными канцерогенами, которые и вызывают забросы кислоты в пищевод, проще говоря, изжогу. Поэтому на первом этапе обжарку лучше заменить готовкой на пару либо на гриле. А то и вовсе вначале можно просто отварить овощи в подсоленной воде, а уже потом начинать их тушить.

По большому счету, на какие плоды растений, выросших на наших грядках, ни укажешь, на все можно найти список предостережений и ограничений. Казалось бы, безобидная кукуруза. Однако выясняется, что не такая уж она и безобидная. Как и все бобовые, она может вызывать сильнейшие приступы метеоризма, вплоть до возникновения спазмов и болевых синдромов. Поэтому врачи рекомендуют есть в день не больше одного початка.

Ягоды, фрукты? Та же история…

Клубника и смородина даже в небольшом количестве могут вызвать изжогу (зато груша, напротив, при изжоге помогает). Вишня, актинидия (более известная как кишмиш) провоцируют диарею (по словам врачей, три похода в туалет в течение дня после кишмиша – это норма, очищение кишечника). Виноград нельзя диабетикам, а также людям с заболеваниями почек, поджелудочной железы. Десять-двадцать ягод – это все, что они могут себе позволить в день. И то при отсутствии обострения.

Если в почках камни – не увлекайтесь арбузами. На 90 процентов эта ягода состоит из воды, а значит, обладает мощным мочегонным эффектом. При наличии камней может вызвать их движение и, как результат, почечные колики – явление крайне болезненное. А вот при мочекислом диатезе, то есть если в почках камни мелкие (или песок), урологи, напротив, арбузы рекомендуют в больших количествах. Поэтому перед арбузным сезоном нелишним было бы выяснить, какого размера камни в ваших почках.

Дыню можно практически всем. Но из-за того, что в ней содержатся легкоусвояемые углеводы, рекомендуется есть ее через два часа после одного приема пищи и за два часа до другого (как и бананы).

Можно есть без особых опасений мягкие фрукты, богатые пектином – нектарины и персики. Ну как без опасений… В большом количестве они также могут вызвать послабление стула.

И напоследок рецепт блюда, богатого витаминами и щадящего желудок и кишечник. Огурец, помидор, зелень, можно сладкий перец – все это перемолоть блендером и подавать в холодном виде. Можно с отварной картошкой, можно с сухариками, можно с мясом. Вкусно и полезно. Проверено.

Анжелина ШИЛАН

Фото Алексея ВОРОНИНА