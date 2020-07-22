Суворовцам подарили каток В Уссурийске введен в эксплуатацию новый крытый ледовый каток. Такой подарок в честь 75-летия Уссурийского суворовского военного училища сделало будущим защитникам Родины министерство обороны страны. Торжественное открытие арены назначено на начало учебного года, когда после летних каникул вернутся его воспитанники.

Это уже второй спортивный объект, построенный для суворовцев специалистами Военно-строительного комплекса МО РФ. Полтора года назад был сдан учебно-тренировочный комплекс «Старт» для занятий легкой атлетикой, игровыми видами спорта, единоборствами.

Крытый каток представляет собой одноэтажное здание общей площадью 2000 квадратных метров, ледовая арена 45,8 на 26,7 метра, а специальное инженерное оборудование позволяет обеспечить условия для круглогодичного проведения учебных и тренировочных занятий по хоккею, шорт-треку и фигурному катанию. Одновременно спортом смогут заниматься 40 воспитанников суворовского училища.

Для юных спортсменов предусмотрены две раздевалки на 20 человек каждая, в них имеются шкафы, скамейки, питьевые фонтанчики, душевые и санузлы. А также комнаты с сушильными шкафами для спортивной формы. Для тренерского состава оборудован кабинет с офисной мебелью, шкафами для одежды, душевой и санузлом.

В здании катка есть пункт хранения и заточки коньков, в котором каждый желающий, не имеющий собственной экипировки, может взять коньки в прокат. Особое внимание уделено медицинскому сопровождению спортивных мероприятий и тренировок, медицинский кабинет укомплектован всем необходимым для оказания своевременной помощи. Умные инженерные системы в любое время года в постоянном режиме поддерживают определенную температуру ледового поля и обеспечивают комфортный для спортсменов режим температуры и влажности.

Для льдоуборочного комбайна и другой специальной техники рядом с ареной оборудовано специальное помещение.

Николай КУТЕНКИХ