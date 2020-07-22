«Патриот» готовится встречать хозяев и гостей В Уссурийске стадион «Патриот» готовят к проведению чемпионата страны по спидвею. Обновленный трек также должен стать тренировочной площадкой для «Востока» и приморских мотогонщиков, сообщает пресс-служба краевого правительства.

На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена: установлены надувные защитные борта, подготовлен технопарк, заменены 7500 пластиковых сидений на зрительских трибунах. Из Владивостока привезены стартовая машина и другое оборудование. Также на арене появилось новое звуковое оборудование и освещение. Напомним, что в нынешнем сезоне приморские спидвеисты поменяли главную арену. На стадионе «Авангард» во Владивостоке началась масштабная реконструкция, которая завершится в 2021 году, и стадион станет современным многофункциональным спортивным комплексом, где можно будет проводить соревнования по спидвею международного уровня. На время ремонта было решено сделать главной спидвейной ареной региона уссурийский стадион «Патриот».

Фото с сайта primorsky.ru