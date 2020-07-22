Прививка от страха Чтобы дети не боялись злых персонажей, нужно научить их смеяться над ними

У него наглая ухмылка, большой нос с горбинкой, горб и пронзительный голос. Он вечно дерется, грубит и вообще ведет себя вызывающе. А ведь на него дети смотрят! Чему он их научит?

Знакомьтесь: Петр Иванович Укусов, он же Петрушка. И его «руководитель» – актриса Приморского театра кукол Виктория Орешкина.

Не выпуская пищик изо рта

Сейчас Виктория Орешкина готовит сразу два проекта в жанре народного театра, которые собирается предъявить публике в начале будущего года. Первый – Петрушка. И его заморская, так сказать, родня.

Начав рассказ о Петрушке, Виктория первым делом показывает маленькое приспособление – пищик. Именно он создает особый, пронзительно-писклявый тембр голоса этого персонажа.

– Каждый актер, решивший работать с Петрушкой, должен сделать пищик себе сам, – объясняет актриса. – Я была на курсах повышения квалификации по теме «Народный театр кукол» и познакомилась с педагогами – актерами театра «Бродячий вертеп», которые много лет изучают и воплощают на практике традиции уличного театра. Они нас многому научили, в том числе делать такие вот приспособления, без которых образ Петрушки полностью достоверным не будет. Артисты, работающие с Петрушкой и говорящие своим голосом, – моветон.

Мои педагоги целый год буквально не выпускали пищик изо рта, чтобы научиться работать с ним. А я вот пока побаиваюсь. Ведь он все время должен быть во рту, только когда ты говоришь своим голосом, пищик прижат к щеке, а когда за Петрушку – его надо быстро и незаметно языком вернуть на место. Это должно быть до автоматизма отработано, что не так-то просто…

А ты поступай наоборот!

Проект, посвященный Петрушке, Виктория Орешкина начала обдумывать еще в 2018 году, когда переехала во Владивосток и стала служить в театре кукол.

– У меня еще было немного ролей, я мало была занята в репертуаре, – вспоминает Виктория. – И однажды главный режиссер Виктор Бусаренко предложил мне принять участие в уличном празднике, таком ярмарочном действе. Его проводил театр ТОФ, и им нужно было представление в народном стиле, с Петрушкой. Я выступила на празднике, и это был успех! Никто не проходил мимо. Люди аплодировали, спрашивали, где еще можно посмотреть. Стало ясно, что русский фольклор, Петрушка пользуются популярностью. Я подумала, что это может стать моей нишей. А затем в Союзе театральных деятелей предложили написать заявку на стипендию, и я выбрала темой работу с Петрушкой. Поддержал меня и Виктор Бусаренко, сказав, что это будет интересно и театру тоже.

Сделали мне три куклы: Петрушку, цыгана и лошадку. В свободное время я понемногу репетировала в театральном фойе, Виктор Васильевич периодически заглядывал на огонек. А потом предложил выступить на концерте в честь 80-летия театра… Позже были выступления в детских центрах, в школе искусств в Артеме.

Мне очень интересна была детская реакция: ребята смеялись, живо реагировали, несмотря на то что Петрушка весьма своеобразный персонаж, не слишком добрый. То, что он вытворяет, может даже возмутить не слишком знающего русский фольклор и традиции народного театра взрослого человека. Петрушка хамит, дерется, дубасит всех своей дубинкой. «Чему вы учите детей!» – может возмутиться кто-нибудь.

На самом деле вся соль в том, что фольклорный театр – это передача глубинных народных традиций. Это приобретение опыта, это как обряд инициализации. С Петрушки не надо брать пример!

Анна Некрылова, исследователь и знаток народного театра, подчеркивает: детей никто не учит «садистским» стишкам, например, но они все равно их читают. Не для того, чтобы брать пример, а чтобы получить опыт взросления. Так и Петрушка. Он – пример от обратного. Поступать так, как он, нельзя. Смеясь над Петрушкой, дети взрослеют и умнеют.

Как говорит та же Некрылова, детям нужна прививка от страха. И получить ее они могут, только когда смотрят на правду жизни. Без прикрас. Они должны увидеть, что в жизни отнюдь не всюду пасутся розовые пони и единороги, что бывают суровые, страшные ситуации. И, оценив такие ситуации, они научатся правильно вести себя. Но главное, получать такую прививку от страха следует в обществе друзей, родителей, то есть рядом с носителями традиций.

Так что рассказывать о Петрушке и связанных с ним традициях нужно, чтобы возвращать детям наши, исконно русские корни. Ведь здесь, на Дальнем Востоке, вообще о Петрушке никто ничего, по сути, не знает, потому что у нас тут не было традиции уличных театров. Мы же здесь переселенцы. Ну не гуляли по улицам Владивостока бродячие артисты с Петрушкой!

Под стать «родне»

Для проекта с Петрушкой у Виктории Орешкиной собрался уже целый коллектив его «родственников».

– Пульчинелла – итальянец, первая кукла, которая появилась в Европе в народном театре в начале XVII века. Он прародитель и Петрушки, и Панча, и всех остальных, – рассказывает актриса. – Панч и его жена Джуди родом из Англии, они родились в конце того же века. Полишинель – француз. Еще будут Карагеоз, турецкая кукла, и немецкий брат Петрушки Гансвурст.

По Полишинелю хорошо видны основные признаки таких героев. Во-первых, должен быть горб. В те времена горб не считался уродством, а был признаком мудрости. Горбунов уважали, верили, что у них есть связь с подземным миром и что они – проводники между мирами. Смеяться над горбунами и унижать их начали только в середине XIX века.

Что еще характерно для Петрушки и его вертепной «родни»? Высокий голос и смех, стремление все высмеивать. Обязательно наличие дубинки, которой они всех колотят, большой нос с горбинкой и оскал – такая характерная внешность наглеца.

А сюжеты для мини-сценок с Петрушкой вообще бродячие, существуют во всех европейских культурах. Многие из них собраны в книгах Анны Некрыловой, ими я и пользуюсь, продумывая сценки для своего будущего вертепа. Основные истории такие: лечение Петрушки, обучение солдатской службе, сцена с невестой, покупка и испытание лошади, сцена с городовым, где, кстати, Петрушка на реплику «Да у тебя и паспорта нет!» отвечает: «По паспорту я Петр Иванович Укусов!» Есть сюжет о том, как Петрушка обманывает смерть.

У меня будет передвижной театр за ширмой. Внутри стоит актер, работая двумя руками. И это будет как ликбез, как погружение в хорошо забытое старое. Буду рассказывать историю Петрушки и его «родичей» из других стран, петь с детьми песенки.

Надеюсь, что в 2021 году проект будет полностью реализован. Я вынесу ширму на улицу и буду смотреть, как мою работу воспринимают именно случайные зрители, которые, как зрители на ярмарке, не в театр идут, а по своим делам. Мне очень интересно, будут ли люди останавливаться, как будут реагировать.

Пожалели злого Ирода…

Второй проект Орешкиной – вертеп. Он вырос из проекта Петрушки, поскольку тоже тесно связан с традицией народного театра.

– Традиции вертепа были знакомы и понятны русскому народу, любимы им в то время, когда в России церковь не была отделена от государства, до 1917 года, – говорит Виктория. – Тогда все знали историю Рождества, царя Ирода, просто потому что это изучали в школе. Потом на многие годы мы оказались отлучены от этого пласта культуры, и сегодня традиции вертепа воспринимаются подчас как нечто новое и неизвестное, а иногда и как религиозная пропаганда, например. Но на самом деле это наша глубинная традиция, связывающая всех христиан. Здесь главное – не наврать, не пороть отсебятину, а аккуратно передавать зрителям традиции народного театра.

Вертеп несет зрителю истоки культуры театральной и культуры христианской. Помню, как на Камчатке в театре, где я работала, зимой перед началом праздничных спектаклей показывали рождественский вертеп, историю царя Ирода – как и за что он поплатился. И некие родители написали в местный минкульт… жалобу. Мол, какая жестокость, как можно показывать детям, что Ироду отрубили голову! Было расследование, писались объяснительные… При этом дети все понимали правильно, вот парадокс.

Истории для вертепа короткие, рождественские, на 30 минут. Премьеру этого проекта рассчитываю показать в Рождество в будущем году. Обязательно хочу к первой части – истории про уничтожение Иродом младенцев и его наказание – добавить и вторую, праздничную, где показывают радость от того, что мир избавлен от такого чудовища. Надеюсь, что и вертеп, и Петрушка будут поняты и приняты зрителями.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА