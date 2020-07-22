Кто главный по площадке И куда жаловаться, если мусор не вывозят

С начала этого года граждане получают дополнительную квитанцию за отдельную коммунальную услугу – вывоз и утилизацию бытового мусора. Несмотря на то что услуга действует уже более полугода, вопросы по поводу порядка и качества ее исполнения у народа остаются.

На наиболее частые из них ответили представители Приморского экологического оператора, на который возложена ответственность за вывоз мусора.

Линолеуму – да, унитазам – нет!

Какой мусор обязан вывозить Приморский региональный оператор согласно установленному тарифу?

Компания занимается вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО).

ТКО – это обыкновенный мусор, который каждый день накапливается в наших квартирах. В летний период с контейнерных площадок вывоз ТКО осуществляется один раз в день. К КГО относятся, в частности, отходы от текущего ремонта жилых помещений (куски линолеума, обои, остатки плинтусов и др.), сантехника (за исключением ванн, душевых кабин, унитазов, раковин), мебель. Важно: предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не иметь торчащих гвоздей, болтов, арматуры, не должны создавать угроз для людей, а также для целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию крупногабаритные отходы не должны быть заполнены другими отходами. КГО перевозчик вывозит по мере накопления, а также по заявке, но не реже чем один раз в неделю.

Внимание: строительный мусор (части перегородок), куски бетона, битый кирпич, двери – все это вывозится силами жильцов.

Услуга по вывозу твердых коммунальных отходов оплачивается по количеству зарегистрированных в квартире/доме человек. Тариф единый (МКД, ИЖС) – 65,28 рубля за человека в месяц.

Если в квитанции указано неверное количество зарегистрированных, обратитесь в МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и справку по форме-10 (документ, где указаны сведения о гражданах, законно проживающих в квартире/доме).

Обратите внимание: оплатить услуги по обращению с ТКО возможно без комиссии и с комиссией. В отделениях и через терминалы практически всех банков, в отделении «Почты России» комиссия составляет 1 %, но не менее 20 рублей. С помощью приложения на смартфоне «Квартплата+» или на сайте ПЭО spzv.ru в разделе «Оплата онлайн» платежи принимают без комиссии.

Не вывозят мусор? Требуйте перерасчета

Куда обращаться, если мусор долго не вывозят?

В случае невывоза ТКО можно позвонить напрямую перевозчику, который обслуживает ваш район. Номера представлены на сайте регионального оператора в разделе «Контакты» и в вашей квитанции. Если перевозчики на жалобы не реагируют, обратитесь по телефону горячей линии (в случае перегруженности линии будьте готовы подождать ответа некоторое время). Номер единого многоканального телефона – (423) 2644-860.

Кроме того, сообщить о некачественной работе перевозчика можно прямо на сайте регионального оператора в личном кабинете. Для регистрации в личном кабинете необходима информация о лицевом счете, которая указана в квитанции. В заявке через личный кабинет необходимо прислать фотографии скопившегося мусора, примерную дату его последнего вывоза и указать точный адрес.

Ну а если мусор длительное время не вывозится, а платежки приходят? Причем сумма в них указана с учетом полностью выполненной услуги.

Можно отправить заявку на перерасчет. Заявки принимаются в электронном виде, адрес электронной почты указан в платежном документе.

В документе вам необходимо указать:

сведения о заявителе (Ф.И.О., адрес);

сведения о местонахождении объекта (контейнерной площадки) с накопившимся мусором;

сведения о нарушении;

фото– и видеоматериалы, подтверждающие факт нарушения.

После подачи заявки ответ должен прийти в течение 30 дней с момента ее получения.

Кто отвечает за организацию контейнерных площадок и за их содержание?

Тут все просто: ответственный за состояние контейнерных площадок – собственник. Он делегирует свои обязанности управляющей организации, которая обслуживает дом. Именно она должна позаботиться о том, чтобы площадка осталась чистой после вывоза мусора. Впрочем, если мусор был оставлен или разбросан в результате выгрузки/погрузки ТКО, то уже перевозчик обязан после себя привести территорию в порядок.

Узнать, кто является собственником контейнерной площадки по конкретному адресу, можно в районной администрации.

Если управляющая организация не выполняет своих обязательств и не реагирует на жалобы, стоит обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Электронная почта: gji_pk@primorsky.ru (Баршай Евгений Александрович, руководитель Государственной жилищной инспекции Приморского края).

Также можно обратиться в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края по телефону (423) 220-83-33, gkh@primorsky.ru (Бабич Владимир Анатольевич, министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края).

Контейнер для частников

Жители частного сектора (разумеется, не все, но многие) привыкли избавляться от своего мусора максимально для себя выгодно: кто-то вывозит его в ближайший лесок, кто-то – в мусорные контейнеры ближайшего многоквартирного дома (и избавляется от своих отходов за счет жильцов этого МКД!). Но теперь и у проживающих в частных домах появилась возможность утилизировать свой мусор организованно и по правилам.

Вывоз ТКО в частном секторе также должен осуществляться с контейнерных площадок. Если таковых нет, перевозчик в виде временной меры устанавливает график и забирает пакетированный мусор непосредственно от дома по определенному расписанию.

Как установить контейнерную площадку? Куда обращаться?

За организацию контейнерных площадок отвечает собственник земельного участка, то есть администрация муниципалитета или сами жильцы, которые поручают организацию контейнерной площадки управляющей компании. В случае ее отсутствия предусмотрен как временная мера пакетированный сбор. График вывоза представлен на сайте ПЭО http://spzv.ru/kontaktyi/.

Что делать, если есть контейнерная площадка, но нет контейнеров или их недостаточно?

Следует получить в администрации вашего района информацию о собственнике контейнерной площадки. Далее обратиться к собственнику для установки контейнеров, их замены или увеличения их количества.

Если в частном секторе не приходят квитанции, мусор не вывозят, при этом жители хотят заключить договор на вывоз ТКО?

Необходимо обратиться в расчетно-кассовый центр ПЭО, сообщить необходимые данные о вашей собственности. Абонента внесут в единую базу, затем начнут приходить квитанции на вывоз ТКО.

Если все-таки сформировалась несанкционированная свалка, кто ее должен убирать?

Обязанность уборки несанкционированных свалок лежит на собственнике земельного участка. Если вы обнаружили подобную свалку, обратитесь к региональному оператору. К письму приложите фотографии свалки и ее точный адрес/координаты. Сотрудники ПЭО установят, кто правообладатель участка, и уведомят его о необходимости отчистить территорию. Если в течение 30 дней не будет предпринято никаких действий по ликвидации свалки, то ПЭО ликвидирует несанкционированную свалку самостоятельно, а собственнику земельного участка выставит счет за понесенные расходы.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото:

с сайта vlc.ru, из архива «В»