Светлый человек баба Зина из Кавалерово Пережить войну, трудиться наравне с мужиками, чуть не погибнуть под упавшим краном и оставаться оптимисткой. В 94 года

Если среди ваших знакомых есть такой человек, вам точно повезло в жизни. Пообщаешься с ним, и кажется, что все вокруг заиграло новыми красками: и море синее, и солнце ярче, и жить интересней. Он как будто делится своей энергией с тобой. И неважно, сколько ему лет, неважно, что судьба, как правило, преподносила не одни только плюшки.

Живет в поселке Кавалерово Зинаида Васильевна Дубровская. Военное детство, тяжелый труд на производстве, из родни только внучка и правнуки остались. Казалось бы, самое время воспоминаниям отдаться, на молодое поколение поворчать, себя пожалеть… Нет, в свои почтенные годы она до сих пор веселого нрава, не пользуется очками, в быту обходится без посторонней помощи, притом что живет одна, сама ходит в магазин. И даже иногда может вставить крепкое словечко, дабы более образно обрисовать ситуацию.

– И как же здесь не выматериться? Иду в магазин, прикидываю, что булочка стоит 20 рублей, прихожу, а ее цена уже за 30 рублей перевалила! Наверное, думаю, я долго шла, если цена так подскочила, – смеется баба Зина, рассказывая корреспонденту «В» о своей долгой и очень непростой жизни.

Школу променяла на ботинки

– Как здоровье, Зинаида Васильевна? – интересуюсь по скайпу: бабушка сидит перед внучкиным компьютером.

– Аж пышет! – улыбается долгожитель Кавалерово. Хотя, по словам той же внучки, и давление у бабы Зины частенько скачет, особенно к перемене погоды, и слабость в ногах, астма и другие напасти одолевают. Ничего не поделаешь – возраст нешуточный. Но она все одно не жалуется: не приучена с малолетства.

И память у Зинаиды Васильевны Дубровской (в девичестве Варюхиной), ветерана войны – труженика тыла, дай бог каждому. До мельчайших подробностей помнит, как до Великой Отечественной жила с родителями в селе Васильево, что примерно в часе езды на поезде от небольшого городка Зеленодольска, что на левом берегу Волги. Это в 38 километрах от Казани.

Зину Варюхину с шести лет воспитывал отец. Ее мама, Прасковья Петровна, умерла после болезни зимой 1931 года.

– Когда еще мама была жива, мы сгорели. Я это хорошо помню, мне тогда было четыре года. Нам, как погорельцам, дали участок. У нас были лошадь и корова, но недолго – пришли коммунисты и забрали живность в коммуну. А на другой год я пошла в школу, – рассказывает Зинаида Васильевна.

Семилетку Зина не окончила. После пятого класса папа пообещал ей купить ботинки с галошами, если она больше не пойдет в школу. Конечно, девочка с радостью согласилась: новая обувь, да еще и с галошами, была ее мечтой. У всех ее подруг имелась хорошая обувка, а у нее зимой и летом стоптанная, с заплатками, стыдно на улицу выйти. Плетение корзин, которым отец зарабатывал на жизнь, больших заработков не приносило. Ко всему, после смерти жены Василий Матвеевич запил, загулял, поэтому не мог выправить дочери ни новую обувь, ни одежду для школы.

Старались, чтобы быстрее кончилась война

Поля сражений от Татарской ССР были далеко, но горячее дыхание войны, ее присутствие на советской земле чувствовалось за сотни километров от фронтов. Каждое утро почти все взрослое население и молодежь села Васильково и соседних населенных пунктов уезжали на поезде в Зеленодольск, где работали на оборонных предприятиях.

В апреле 1942-го 16-летняя Зина Варюхина оформилась учеником станочника на завод № 340. Хотя отец уговаривал остаться дома, помогать ему плести корзины. Но дочь настояла на своем:

– Почему я буду отсиживаться, когда мои подруги работают на заводе? Я тоже хочу помогать фронту!

Начинающую обработчицу металла определили в десятый цех и поставили к токарному станку на обточку снарядов для гвардейских зенитных минометов «катюша». Цех огромный, в три пролета. Древние и высокие станки на ременной передаче в несколько рядов. Токарь Варюхина была худенькой и невысокого роста. Чтобы Зина смогла достать до суппорта и установить заготовку в патрон, ей под ноги соорудили подставку из двух пустых ящиков. Согласно правилам техники безопасности токари работали в головных уборах: мужчины в кепках, женщины в косынках или платках. Однажды Зинаида слишком низко наклонилась над станком, чтобы снять размеры болванки, и в этот момент концы ее косынки попали в шкиф. Девушку стало затягивать под вращающийся шкиф, как в трясину. Если бы его скорость вращения была чуть больше, то как минимум тяжелой травмы не миновать. К счастью, на крик Зинаиды прибежал кто-то из токарей и выдернул косынку из ловушки. После этого случая у нее долго болела шея, которой она едва не лишилась вместе с головой. Но с той поры девушка всегда подвязывала концы косынки как положено, чтобы они не болтались и не мешали работать.

Токари точили боеприпасы в две смены, по 12 часов каждая, с перерывом на обед и перекуром на 10–15 минут. Норма выработки в смену на каждого, независимо от возраста и пола, 700 снарядов. Можешь за три часа выточить, можешь за шесть, можешь за все 12 часов – умри, но сделай! На первых порах с непривычки Зинаида Варюхина с трудом вытягивала норму. А потом быстро втянулась, поняла тонкости токарного дела и выдавала 700 снарядов за два, а то и за три часа до конца смены. Отпусков и выходных у работников оборонного завода не было. Был только лозунг «Все для фронта! Все для победы!» – как на всех предприятиях тыла и сельского хозяйства страны.

– Болванки приходили необработанными прямо из литейного цеха. Сначала их грузили на платформы, потом везли к нам в цех, где их выгружали, а мы уже обрабатывали. На помощь пригоняли пленных болгар и румын. Они были совершенные лентяи. Тачку нагрузят заготовками и еле-еле тянут по цеху, от станка к станку. А нам надо быстрее работать, поэтому приходилось самой ее тягать. Тяжело было, но мы старались, чтобы скорее кончилась война. А пленным было все равно. Как «катюша» стала лупить немца снарядами, в том числе и нашими, так он и побежал, – рассказывает Зинаида Васильевна.

Из родных – лишь рабочий коллектив

Кроме месячной зарплаты в 300 рублей (столько стоила буханка хлеба) на заводе давали пайку хлеба и пшенный суп, чтобы токари за станками не падали от голода.

– Мы тогда были шустрые и молодые и всегда хотели есть. Когда Америка открыла второй фронт и стала нам помогать оружием и продовольствием, в заводской столовой появился омлет. Он был очень вкусным. Мы тогда смеялись, что американцы подбросили яичный порошок и спасли нас от супа из пшенки, – вспоминает баба Зина.

Зимой 1943-го умер Василий Петрович, отец Зинаиды. По ее словам, она и при отце росла без нежности, а после его смерти и вовсе осиротела. Ей тогда только 18 лет исполнилось. И податься было не к кому. Старшая сестра была на Украине, оккупированной немцами, старший брат Григорий воевал. Родным домом для девчонки стал токарный цех, а рабочий коллектив заменил близких людей.

Во всех заводских цехах были установлены громкоговорители, информирующие о ситуации на фронтах. Каждое сообщение о победе Красной армии, об освобождении от фашистов еще одного населенного пункта заставляло забывать об усталости. Хотя усталость была жуткой. Зинаида Васильевна вспоминает, что во время битвы под Сталинградом и сражения на Курской дуге токарей с завода не отпускали, работать приходилось круглосуточно. Отдыхали здесь же, кто где приспособится.

– Пожилые женщины засыпали прямо у станков. Чтобы они не падали, мы подставляли им палки. А мы были молодые, озорные и отдыхать после работы не хотели, – смеется баба Зина. – Бывало, отработаешь первую смену, приедешь домой и бежишь на улицу гулять. Вместо того чтобы хорошо выспаться. Вставали-то ранехонько, чтобы не проспать поезд на Зеленодольск. Опаздывать на завод строжайше запрещалось. На проходной отмечали, кто во сколько пришел на работу. Опоздавших наказывали рублем.

Кошки нацепишь и вверх по столбу

Под конец войны расторопную и смекалистую Зинаиду Варюхину назначили помощником бригадира. В ее обязанности среди прочих входила заправка резцов на станках, чтобы люди приходили на работу и не тратили время, а могли сразу точить боеприпасы.

– Когда по радио объявили окончание войны, мы работали в ночную смену. Это было около четырех утра. Мы с девчонками стали обниматься, плакали, кричали «Ура!». Начальник цеха нас сразу отпустил домой отдыхать. Многие девушки потом ушли с завода – кто учиться, кто на другое предприятие, а я уже привыкла к железу, поэтому осталась, – вспоминает Зинаида Васильевна.

В июне 1945-го, когда надобность в снарядах для фронта отпала и токарей стали массово сокращать, Зина Варюхина перевелась в другой цех учеником электромонтера. И два года проработала электриком на заводском узле связи.

– Тогда мобильных телефонов не было, – поясняет она, похоже, считая, что корреспондент «В» уже и не помнит жизнь без сотовой связи. – Телефонная связь была по проводам, натянутым между столбами. Мне тоже довелось лазать по столбам. Кошки нацепишь и вверх. Страшно было, но потом свыклась. Желание наладить связь как можно быстрее победило страх.

Еще через два года здесь же, при заводе, Зинаида окончила курсы крановщиков. На тот момент завод перепрофилировался на выпуск речных и морских судов малого и среднего водоизмещения. Сейчас это ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

Медаль с профилем Сталина: как за бои, так и за труд

В июне 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР Зину Варюхину наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» с профилем Сталина на аверсе. С точно таким же, как и на медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Как говорится, «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». На тот момент Зинаиде было всего 19 лет. Правда, медаль с наградной книжкой ей вручили только в октябре 1946 года, когда награда добралась до Зеленодольска.

В этом же году нашей героине, как передовику производства, чье фото украшало заводскую Доску почета, выделили отдельную комнату в одноэтажном бараке. Теперь ей не надо было каждое утро спешить на поезд от родного села Васильково до Зеленодольска, набиваться с другими сельчанами в тамбур и даже висеть на подножке – вагоны всегда были переполнены.

Радость новоселья оказалась с горчинкой: однажды ночью Зинаиду обокрали. Два негодяя залезли в ее комнату через окно. От шороха девушка проснулась. Один мужик стоял около стола, другой – рядом с кроватью. Зинаида закричала – грабители исчезли, а вместе с ними деньги и хлебные карточки. Хорошо, что на заводе выдали талоны на ежедневные 200 граммов хлеба, кроме того, она могла обедать в заводской столовой.

И на пенсии дома не сидится

Возможно, Зинаида Варюхина так бы и работала до пенсии в Зеленодольске, если бы в 1955 году не переехала в село Достоевка, что на севере Приморья, к родному брату Григорию. Он обосновался здесь после войны с женой и двумя ребятишками. Правда, на селе не задержался, а перебрался в Кавалерово, где устроился на горно-обогатительную фабрику. Зинаида последовала за ним.

В середине 50-х годов поселок горняков Кавалерово только начал расстраиваться, превращаясь в зеленый, уютный и перспективный населенный пункт. Подъемные краны здесь были в леспромхозе, на горно-обогатительной фабрике, на строительстве жилья, но вакансии для опытной крановщицы не нашлось. Устроилась Зинаида няней в детском саду. Работа хорошая, чистая, благодарная, только ей хотелось приносить людям пользу по своей специальности. В октябре 1957-го в поселке на полигоне Стройкомбината-1 установили портальный кран. Место крановщицы предложили Зине. На тот момент она уже была замужем за фронтовиком, водителем местной автобазы Дубровским, а их первенцу – дочери Надежде – исполнилось полгода. Позже у супругов родится сын.

Руководство Стройкомбината-1, переименованного в Промбазу-1 в марте 1970 года, самые ответственные грузы поручало кантовать только Зинаиде Дубровской, единственной крановщице с самым высшим, 6-м квалификационным разрядом. Такая же ситуация была, если в поселке на каком-нибудь объекте вдруг не выходила на работу крановщица. Нередко Дубровскую выдергивали с выходных или из отпуска. Ей же доверяли готовить смену, стажировать молодых крановщиков. За хорошую работу Зинаиду Васильевну награждали денежными премиями, грамотами, путевками в санатории и дома отдыха.

На башенных кранах Стройкомбината-1 крановщица Дубровская проработала 20 лет, до выхода на заслуженный отдых. Но даже на пенсии она не стала сидеть дома: работала в охране родного предприятия, дежурной в гостинице…

Поздравляет только Путин

С высоты прожитых лет Зинаида Васильевна признается, что многое пришлось ей повидать и пережить – и хорошее, и плохое:

– Меня станками калечило, током било, и со столбов я падала. Мои пришибленные ногти на руках до сих пор не отошли от тяжелых болванок. Уже, наверное, умирать пора, а я все еще живу. Еще три месяца, и будет 95 лет. Меня жизнь научила смолоду все самой добывать. Когда матери не стало, некому было за мной ухаживать. Кто кусок пирога даст, кто хлеба, а то и траву приходилось есть. Меня дома лес выручал. И здесь я привыкла к тайге.

Жизнь у Зинаиды Васильевны Дубровской действительно в полоску. Даже трудно сказать, какая шире, светлая или темная. Муж, инвалид войны, давно умер, дочь прожила 50 лет, сын – 52 года. Со вторым мужем прожила 10 лет. Тоже умер. Из родных осталась только внучка Виктория, которая также живет в Кавалерово и регулярно навещает старушку. А вот в администрации поселка, по словам Зинаиды Васильевны, о ней забыли.

– Я отработала на Промбазе 20 лет, и меня никто ни разу не поздравил с Днем Победы или с 8 Марта! Ни районное, ни местное начальство, ни военкомат. Как будто человек умер. Меня это даже удивляет. Оно мне не надо. Но из уважения к человеку можно хотя бы открытку прислать. В прошлые годы губернатор поздравлял, а в этом, наверное, забыл. Единственный, кто меня каждый год поздравляет, – это Путин. У меня целая стопа путинских поздравлений из Москвы. В этом году Путин дал 50 тысяч рублей к празднику. Спасибо ему за это. А мне как раз надо памятник сыну поставить. Правда, весной мне из администрации медаль принесли к 75-летию Победы и продукты в пакете. Первый раз за все время! – высказывает все же обиду Зинаида Васильевна.

Пытаюсь пошутить, чтобы перевести разговор на мажорную тему:

– Какие ваши годы, еще замуж успеете выйти.

Баба Зина смеется:

– Точно! Мне внучка говорит, что у меня душа еще молодая. Хочется плясать, да ноги не пляшут. Люблю посмеяться, анекдот при случае рассказать, если к слову попадет. Одно плохо: жизнь кончается. Проживу, сколько Бог даст.

Дай Бог вам здоровья, Зинаида Васильевна. Нам всем просто необходимы такие светлые люди, как вы.

Сергей КОЖИН

Фото из семейного архива Зинаиды ДУБРОВСКОЙ, а также из фондов Кавалеровского краеведческого музея