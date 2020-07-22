Взята очередная высота Первое место всероссийского фестиваля «Вместе Медиа» в номинации «Лучшее ток-шоу России», по версии Фонда независимого радиовещания, заняло радио «Лемма».

Победа утреннего ток-шоу «Первая пара» в составе редактора Елены Донсковой, ведущих Алены Шестаковой и Павла Унучека – хороший подарок накануне дня рождения радиостанции.

Ведущий радиостанции «Серебряный дождь», член жюри «Вмести Медиа. Радио» Виктор Набутов поздравил радиостанцию и «Первую пару» с победой:

– Дорогие друзья, коллеги, радио «Лемма»! Давно слежу за вашей работой не только в жанре ток-шоу, новостных форматах, но во многих других. Отмечу, что это очень высокий класс, это профессионально, всегда ярко, в меру провокативно, но качественно и всегда актуально. Так держать!»

Оксана Якуш

Фото предоставлено радио «Лемма»