В свой праздник «Лемма» устраивает марафон и дарит подарки Информационно-музыкальная радиостанция «Лемма» входит в десятку популярнейших радиостанций города и края. Но главное ее достижение – это ее 24-летие.

Больше двух десятков лет «Лемма» на связи со своими слушателями. В ее гостях – политики, бизнесмены, ученые, люди искусства, которым всегда можно задать вопрос и, что немаловажно, получить на него компетентный ответ. В эфире всегда актуальные новостные программы, а еще новые и золотые хиты отечественной и зарубежной музыки.

Радиостанция самостоятельно составляет содержание эфира и создает собственные программы. Постоянно завоевывает победы и занимает лидирующие позиции в различных фестивалях, проектах, конкурсах. И все это благодаря слаженной и неустанной работе высокопрофессионального коллектива.

В честь своего дня рождения радио «Лемма» дарит своим слушателям праздничный «Музыкальный марафон». 22 июля с 8.00 до 20.00 в прямом эфире солисты, творческие коллективы, группы: Владимир Сидоренко, дуэт Dua project, Сергей Сыр, дуэт Finch Day, трио Brilliants, дуэт Monte Carlo, Евгения Вяткина, Кристина Озеркевич и Юлия Васильева, трио Insight, Антон Абакумов и Dj Kapral, группа Wagner, Dj Медведь. А также в течение дня в нашем эфире авторские песни приморских и владивостокских исполнителей.

Вас ждут новые и любимые песни, веселые конкурсы и подарки. Приглашаем жителей и гостей города на частоту общения 102 и 7 FM – окунуться в мир живой музыки и отличного настроения!

Генеральный партнер проекта: первый музыкальный онлайн-фестиваль СD ДОМА FEST. Партнеры проекта: база отдыха «Ренессанс» на Русском острове и юридический центр «Юрфакт».

Отдел новостей «В»