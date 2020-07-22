Сбербанк научит пенсионеров, как не попасться мошенникам и защитить свои права
Сбербанк запустил социальную образовательную программу в онлайн-формате «Всегда рядом» для возрастной аудитории 55+.
Программа обучения адаптирована для людей старшего возраста и включает в себя актуальные направления: оплата коммунальных услуг из дома, бюджет современного пенсионера, защита от мошенников, правила защиты потребителя, наследственное право, эмоциональный интеллект, а также темы, касающиеся здоровья и физической активности.
Занятия проходят в онлайн-формате. Для участия необходим компьютер, планшет или смартфон с доступом в Интернет. Зарегистрироваться можно по ссылке. Поделитесь информацией с родными и близкими старшего возраста!
Участники программы смогут, не выходя из дома, проходить обучение и общаться с единомышленниками. Каждую неделю сотрудники и партнеры Сбербанка будут проводить полезные онлайн-семинары.
Расписание на июль 2020 года:
24 июля 14.00 (местное время)
– Теория о разнице поколений: отцы, дети и внуки.
– Здоровье на нашем столе: рекомендации по формированию здоровых привычек в питании.
31 июля 14.00 (местное время)
– Основные понятия наследства, механизмы его передачи.
– Кибербезопасность. Новые схемы мошенничества во время пандемии.
Отдел новостей «В»
Фото Алексея ВОРОНИНА