Сбербанк научит пенсионеров, как не попасться мошенникам и защитить свои права Сбербанк запустил социальную образовательную программу в онлайн-формате «Всегда рядом» для возрастной аудитории 55+.

Программа обучения адаптирована для людей старшего возраста и включает в себя актуальные направления: оплата коммунальных услуг из дома, бюджет современного пенсионера, защита от мошенников, правила защиты потребителя, наследственное право, эмоциональный интеллект, а также темы, касающиеся здоровья и физической активности.

Занятия проходят в онлайн-формате. Для участия необходим компьютер, планшет или смартфон с доступом в Интернет. Зарегистрироваться можно по ссылке. Поделитесь информацией с родными и близкими старшего возраста!

Участники программы смогут, не выходя из дома, проходить обучение и общаться с единомышленниками. Каждую неделю сотрудники и партнеры Сбербанка будут проводить полезные онлайн-семинары.

Расписание на июль 2020 года:

24 июля 14.00 (местное время)

– Теория о разнице поколений: отцы, дети и внуки.

– Здоровье на нашем столе: рекомендации по формированию здоровых привычек в питании.

31 июля 14.00 (местное время)

– Основные понятия наследства, механизмы его передачи.

– Кибербезопасность. Новые схемы мошенничества во время пандемии.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА