Приморская молодежь предложила ревизору почитать В престижном федеральном конкурсе «Ревизор-2020» в номинации «Лучший проект библиотеки по продвижению книги и чтения» библиотека Приморского колледжа искусств представляет свой уникальный проект «Традиция читать книги».

Как рассказала библиотекарь и автор идеи проекта Ирина Мусихина, к 75-летию колледжа, которое отмечалось в прошлом году, студенты решили выпустить в свет целую серию изданий, посвященных родному колледжу. Показательно, что это был далеко не первый издательский проект библиотеки колледжа. Под руководством Ирины Мусихиной будущие художники и дизайнеры вот уже более 10 лет занимаются выпуском печатных изданий.

К юбилею альма-матер было выпущено пять памятных буклетов: буклет книжной выставки «Библиотека и читатели»; книга «Обзорные беседы Ирины Мусихиной «Библиотека приглашает» (примечательно, что этому изданию присвоен международный книжный знак ISBN, что делает его настоящей книгой; издания без ISBN таковыми не являются. – Прим. авт.); календарь-открытка на 2020 год «Традиция читать книги»; книжная закладка «Библиотека приглашает»; афиша юбилейных изданий библиотек; набор «Картинки с выставки» (15 открыток, каждая из которых посвящена отдельному автору или авторскому коллективу и истории создания представленных на открытках книг).

Когда все издания увидели свет, решено было заявить их на участие в премии «Ревизор», которой уже не первый год в России отмечаются лучшие образовательные и издательские проекты, книготорговые сети, люди, оказавшие влияние на книжный мир страны, и так далее.

Сейчас на сайте https://www.bookind.ru/revizor/2020/revizor-2020-voting.php как раз идет голосование. Вы можете поддержать приморских участников – библиотеку Приморского колледжа искусств – в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек», проголосовав за проект «Традиция читать книги».

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморским колледжем искусств