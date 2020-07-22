Аистят направили на реабилитацию к тиграм Двух птенцов дальневосточного аиста, которых доставили в центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» в селе Алексеевка, взял под опеку WWF России.

Редких птиц, как сообщает пресс-секретарь Амурского филиала организации Елена Старостина, привезли в центр реабилитации специалисты службы охотнадзора Приморского края. Оба птенца были кем-то заботливо помещены в разные коробки и оставлены на обочине дороги по пути на поселок Ярославский в Хорольском районе. Жаль, как говорят природозащитники, что никто не позвонил в специальные службы. Поэтому даже то, что инспекторы охотнадзора обнаружили подкидышей живыми, можно считать чудом. Ведь птенцы на обочине – без воды и пищи – могли и недотянуть до своего спасения. Что произошло, сказать трудно. Возможно, рухнуло гнездо.

Сейчас птенцы чувствуют себя гораздо лучше. После того как они немного окрепли, их перевели в открытый вольер.

Отдел новостей «В»

Фото WWF России