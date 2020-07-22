В Хасанский район направят спецкомиссии За сутки 20 июня в Приморье выявлено 94 новых случая коронавируса. Два человека умерли (с начала эпидемии летальных исходов от COVID – 65 человек).

Чтобы не допустить роста заболеваемости в туристический сезон, в одном из самых популярных мест отдыха жителей и гостей края – Хасанском районе будет усилен мониторинг баз отдыха административными комиссиями. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба во вторник, сообщает пресс-служба правительства края.

В состав комиссий войдут сотрудники правоохранительных органов, МЧС, Роспотребнадзора. Важно, чтобы открывающиеся базы отдыха работали с соблюдением всех санитарных норм – персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты, необходимо предусмотреть средства дезинфекции, проводить термометрию.

Отметим, что только за сутки 20 июля административные комиссии по всему краю проверили 875 торговых точек, 187 объектов общественного питания, более тысячи единиц общественного транспорта и такси, более 70 баз отдыха и пляжей. Составлено 77 протоколов об административных правонарушениях.

Отдел новостей «В»