«Владивосток» вместо вертолетоносца станет подлодкой Президент России Владимир Путин в понедельник принял участие в церемонии закладки универсальных больших десантных кораблей (БДК) – вертолетоносцев-доков на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

Изначально БДК должны были называться «Владивосток» и «Севастополь». Однако в последний момент в Минобороны изменили это решение, чтобы сохранить флотские традиции. Будущие корабли назвали в честь известных флотоводцев – «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». При этом в составе ВМФ России уже были корабли с такими именами. Причем построенный на верфи «Янтарь» в Калининграде «Иван Рогов» с 1978-го по 1995 год находился именно в Приморской флотилии ТОФ, тогда как его двойник был приписан к Кольской флотилии СФ.

Как известно, «Иван Рогов» в годы Великой Отечественной войны являлся начальником Главного политуправления ВМФ СССР и членом военного совета Черноморского флота. В свою очередь, генерал-полковник Митрофан Москаленко защищал Ленинград, а после войны возглавлял службу тыла ВМФ страны.

Вертолетоносцы-доки будут служить в составе ТОФ с местом базирования в проливе Босфор-Восточный. Они придут на смену уже отслужившим свой срок БДК и будут приписаны к 100-й бригаде больших десантных кораблей. Скорей всего, их введут в строй в 2026-2027 годах.

Что касается названия «Владивосток», то это имя присвоено многоцелевому атомному подводному крейсеру проекта «Ясень-М». Эту подлодку также заложили 20 июля на заводе «Звездочка» в Северодвинске, как и АПЛ «Воронеж». Подлодки названы в честь городов воинской славы. Напомним, что 10 лет назад инициативу ветеранов о присвоении Владивостоку звания «Город воинской славы» поддержал глава Владивостока Игорь Пушкарев. И в ноябре 2010 года президент РФ подписал соответствующий указ.

Многоцелевой подводный крейсер «Владивосток» будет служить на Тихоокеанском флоте в составе 10-й дивизии АПЛ. Андреевский флаг на нем взметнется на рубеже 2027-2028 годов.

Николай КУТЕНКИХ

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с сайта Минобороны, пресс-службы «Севмаша»