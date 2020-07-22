«Восток» проигрывает. Но достойно Отстаивать честь клуба и края приходится юниорам. Мэтры застряли в Европе

Вторую гонку подряд провел на выезде клуб «Восток» из Владивостока. На сей раз 18 июля в Тольятти в рамках командного чемпионата России по спидвею встретились действующий чемпион страны и серебряный призер прошлого первенства клуб «Мега-Лада».

Надо отметить, что три года подряд в очном противостоянии двух сильнейших команд России победителем неизменно выходили приморцы. Однако в нынешнем сезоне, скорее всего, традиция прервется. «Восток», как уже писал «В», на гаревых дорожках сражается юниорским составом. А вот наш постоянный соперник сохранил свой лучший и боеспособный коллектив. Волжане не скрывают своего желания победить в нынешнем чемпионате. Поэтому российские эксперты в этой встрече предпочтение безоговорочно отдавали хозяевам мототрека.

В предварительной заявке для участия в турнире на стадионе им. Анатолия Степанова тольяттинская «Мега-Лада» выставила свою ударную силу – это Сергей Даркин (гоняющий тренер), Денис Беляев, Ренат Гафуров (чемпион страны в личном зачете), Даниил Визгирд, Игорь Кононов, Евгений Сайдуллин (чемпион страны в личном зачете) и Семен Зуев. Главный тренер дальневосточников Игорь Столяров мог опереться только на талантливую, но еще не набравшуюся опыта молодежь. В составе нашей команды Денис Башмаков, Никита Смышников, Марк Карион, Никита Коровко, Василий Краснокутский, Павел Лагута и Виталий Котляр (Лагута и Котляр – действующие чемпионы страны в личном зачете среди юниоров. – Прим. авт.).

Приморцам очень не хватало проверенных лидеров Григория и Артема Лагуты, а также Сергея Логачева. Из-за пандемии и закрытых границ все трое никак не могут вернуться (вместе со своей техникой) в Россию из Европы. Тем не менее приехавшие в Тольятти юниоры навязали хозяевам дорожки упорную борьбу и выглядели на треке более чем достойно.

Кстати, попасть на стадион могли только самые предусмотрительные зрители, купившие билеты заранее. Организаторы этой гонки в свободную продажу выставили лишь 10 % билетов. И для счастливчиков действовали ограничительные меры: маски, перчатки и социальная дистанция на трибунах. Тем не менее в Тольятти на глазах болельщиков был разыгран драматический сюжет.

В первой серии заездов команды дважды сразились вничью. «Восток» прибегал к тактическим уловкам на виражах, что позволяло юниорам набирать очки в противостоянии с опытными мастерами волжского клуба. Однако на перерыв хозяева все равно ушли с минимальным отрывом – 13:11. Во второй серии «Мега-Ладе» за счет опыта удалось нарастить преимущество – 25:17.

Отставание в восемь очков позволило «Востоку» заявить джокера. Помнится, в первой гонке этого сезона в саратовском городе Балаково против местной «Турбины» такой ход дал гостям возможность одержать промежуточную победу (1:8) и сохранить интригу до конца гонки. Тогда успех сопутствовал Виталию Котляру. Нынче Игорь Столяров джокером выставил в восьмом юниорском заезде Павла Лагуту. Впрочем, досадная ошибка на старте спутала гостю все карты, к финишу он приехал только третьим, записав в актив команды лишь два очка, тогда как тольяттинцы Евгений Сайдуллин и Семен Зуев на двоих положили в копилку пять баллов.

Тем не менее приморцы не собирались сдаваться без боя. В трех предпоследних заездах «Восток» начал сокращать отрыв от соперника – 44:35. Драматичным выдался предпоследний выезд, в нем случилось опасное падение сразу трех спортсменов. К счастью, обошлось без травм и гонщики отделались синяками. Судьи назначили повторный 14-й заезд. В нем гости одержали уверенную победу – 1:5. Но ничья в заключительном старте расставила все по своим местам – 48:43 в пользу «Мега-Лады».

У наших земляков второе поражение подряд на старте сезона. Впрочем, делать выводы еще рано. Дома, как известно, и стены помогают. Поэтому реванш в августе на стадионе «Патриот» в Уссурийске неминуем. А если в каждой гонке на домашнем треке побеждать с большим отрывом, то есть шанс побороться за медали.

– Несмотря на разницу в классе, в Тольятти мы старались победить, – рассказал на итоговой пресс-конференции капитан команды Павел Лагута. – Но не все из задуманного получилось. Хотя мы были очень хорошо настроены и с первых серий все вроде бы удавалось. Разрыв в восемь очков после седьмого заезда дал нам возможность выпустить джокера. В качестве джокера выехал я, однако этот заезд для меня оказался неудачным. В целом гонка получилась очень интересная. В нашей команде все старались. И механики, за что им спасибо большое, и спортсмены. Все ехали в силу своих возможностей, кто-то даже прыгнул выше головы. В нашей команде фактически едут одни юниоры, тогда как другие клубы не понесли серьезных кадровых потерь в сезоне. Но мы стараемся, боремся.

Следующий старт у «Востока» состоится 28 июля в поселке Октябрьском. Соперником будет местная «Башкирия». Ее уровень отличается от уровня «Мега-Лады». Наверняка приморские юниоры постараются взять вверх над хозяевами трека.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА