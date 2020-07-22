Бывшее троллейбусное кольцо оказалось ягодным местом Вкусный фестиваль стартовал во Владивостоке и обещает много сюрпризов

Заявки на участие в празднике ягод и сыров принимались вплоть до самого открытия площадки. Но далеко не все крупные хозяйства, фермеры и дачники рискнули в условиях пандемии выставить свой июльский урожай на показ и продажу. А зря, распродажа на площадке, которую организовали между улицами Семеновской и Адмирала Фокина, велась бойко, тем более что с импровизированной сцены хорошее настроение производителей и покупателей поддерживали творческие коллективы.

По словам организаторов (а им стал центр «Мой бизнес» при поддержке Союза «Приморская торгово-промышленная палата» и правительства Приморского края), такие площадки нужны, чтобы показать производителям из глубинки, что их товар востребован и нужен покупателю. Так, в первый день участниками фестиваля стали 11 предпринимателей, которые представляют продукцию своих фермерских и подсобных хозяйств.

…Малина всех расцветок, черная и красная смородина, жимолость, голубика, черника, ежевика. Крыжовник еще не у всех сладкий, но для зимних заготовок уже годится. Кто-то уже и первую войлочную вишню привез на показ, а также ранние сорта абрикосов и персиков.

Цены, конечно, здесь не меньше, чем на наших традиционных рынках и в супермаркетах, зато все прямо с куста. То же касается и сырных изделий – в масле не покатаешься, но полакомиться настоящим, без всяких растительных жиров и добавок продуктом можно.

– История сыров для Приморья не нова, хотя и не является массовой. Зато на этом фестивале представлены сыры из тофу (продукт из соевых бобов. – Прим. авт.). Думаю, не ошибусь, если предположу, что в Центральной России о таком продукте ничего не знают, – поделился с корреспондентом «В» заместитель председателя правительства края Константин Шестаков. – Уверен, что сыроварение в Приморье будет неуклонно расти, а выпускаемые продукты станут известными далеко за пределами края.

Ну и, конечно, наша фишка, которой ни у кого нет, – дары Уссурийской тайги. Сушеные травы и чаи из них, лекарственные растения и вытяжки из них, кедровые орехи и масло, лимонник, да много еще чего.

Вот, например, палатка с продукцией из Лесозаводского района. Садовые и таежные деликатесы, по-домашнему испеченные хлебобулочные изделия от частного предпринимателя привез Андрей Коротенко. Буквально пару недель назад журналист «В» был в командировке по краю, и в селе Иннокентьевка Андрей Владимирович угощал меня душистым чаем с лесными ягодами из настоящего самовара на щепе.

– То, что у нас сейчас выставлено на прилавке, охотно покупают. Продукция только из натурального сырья. Ягодой в сезон запасаемся впрок, морозим ее, чтобы зимой витамины сохранились. А прямо сейчас – в июле – в лесу собирают иван-чай и листья элеутерококка для сиропов, – пояснил для читателей газеты мой собеседник. – Хороший чай из чаги – не только жажду утоляет, но и для здоровья крайне полезен. Летние прохладительные напитки можно сделать из лимонника прямого отжима. А мед наш известен по всему краю, сейчас им заинтересовались и в соседнем Китае. Старое поколение понимает, что мы продолжаем дело крайпотребсоюза еще с советских времен. Раз есть спрос, то нужно делать и предложение. Это даст работу жителям отдаленных районов, опять же налоги, которые пойдут на наших сельских врачей и учителей.

– На этом фестивале производитель встречается с потребителем. И это не банальная фраза, а залог успеха наших сельчан и нашей пищевой промышленности, – уверен Константин Шестаков. – Обратная связь дает предпринимателю повод для совершенствования своего производства, вдохновляет его на выпуск новой продукции и улучшение качества изделий. Люди покупают то, что вкусно, полезно и недорого. В свою очередь, потребитель всегда лоялен к местным продуктам. Взять, к примеру, бренд «Сделано в Приморье». Он является не просто наклейкой, а служит гарантом качества.

«Праздник ягод и сыров» во Владивостоке продлится до 31 июля на площадке на перекрестке улиц Адмирала Фокина и Семеновской. Каждый день посетителей фестиваля ждут дегустации от производителей, культурная и развлекательная программа. В программе фестиваля 25 июля – день ягодного чизкейка, а 26 июля состоится «Воскресное сырное изобилие».

В планах организаторов – провести еще три фестиваля до конца года и расширить его географию на другие муниципалитеты Приморья.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА