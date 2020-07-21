На сем поставлена печать… К виртуальному показу экспонатов из своих фондов, который уже не первый месяц на своих страничках в социальных сетях практикует музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева, подключился Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость». Сегодня вашему вниманию предлагаем рассказ об одной печати –1-й роты 2-го Владивостокского крепостного артиллерийского полка.

Строительство первых земляных укреплений на территории будущей крепости началось еще в середине 70-х годов XIX века. А история 1-й роты 2-го Владивостокского крепостного артиллерийского полка ведет свое начало от 6 сентября 1880 года, когда во Владивостоке было создано крепостное артиллерийское управление и сформирована крепостная артиллерийская рота.

Личный состав роты принимал непосредственное участие в Русско-японской войне. За отличие и героизм при обороне Порт-Артура указом императора Николая II рота была награждена Георгиевской серебряной трубой с надписью «За Порт-Артур в 1904 году» с правом ношения личным составом на головном уборе знака отличия «За Порт-Артур в 1904 году».

На момент Первой мировой войны Владивостокская крепостная артиллерия имела в своем составе 48 крепостных артиллерийских рот, сведенных в четыре полка трехбатальонного состава каждый, а полки сведены в две бригады.

Печать самой первой и героической роты Владивостокской крепости имеет круглое металлическое клише с надписью в центре «1-я рота». Ручка печати изготовлена из бокаута (железного дерева). Экспонат поступил в музей от краеведа, историка, писателя, публициста Бориса Дьяченко.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено музеем «Владивостокская крепость»