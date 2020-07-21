В концертный зал приходим виртуально Возможность услышать и увидеть своими глазами выступления ведущих музыкальных коллективов России, таких, к примеру, как «Виртуозы Москвы», «Новая Россия» и других не менее известных, с некоторых пор появилась у жителей районов Приморского края и у владивостокцев.

Для этого не надо ехать в Москву или столицу ДФО, достаточно прийти в родном городе в Дом культуры… Не верите? А зря! Проект «Виртуальный концертный зал» – это уже реальность

– В Приморском крае, как, впрочем, и по всей России, реализуется национальный проект «Культура». Одно из направлений – «Цифровая культура», в рамках которой осуществляется проект «Виртуальный концертный зал», – рассказала директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко. – Цель проекта – обеспечение доступа жителей Приморского края к лучшим образцам музыкального искусства, интеграция региона в единое концертное пространство России, предоставление высококачественного музыкального видеоконтента…

Далеко не каждый житель Приморья может позволить себе посетить концерт всемирно известного музыканта или побывать на громкой премьере оперной постановки или симфонического произведения. С открытием виртуального концертного зала в Приморской филармонии у поклонников высокого искусства появилась возможность посещать такие концерты. Ведь что такое виртуальный концертный зал? Это прямая трансляция выступлений ведущих музыкантов России из Москвы. Впервые владивостокцы смогли оценить преимущества такого показа концертов звезд мирового искусства в первую прямую трансляцию из концертного зала весной 2016 года. Тогда в Малом зале Приморской филармонии состоялось прямое включение из зала имени Чайковского (Москва), где шел концерт, посвященный 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева, с участием симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Тогда трансляцию посмотрели 120 человек. За последующие годы работы Приморского виртуального концертного зала состоялось более 30 показов концертных программ разных жанров с участием всемирно известных музыкантов.

Не так давно, как писал «В», Приморская краевая филармония купила новое цифровое видеооборудование, которое позволяет делать трансляции концертов более качественными, яркими.

– Анна Николаевна, а где в крае можно посмотреть концерты в виртуальном зале?

– Поскольку мы являемся методическим центром по созданию виртуальных концертных залов, то помогли представителям семи муниципалитетов сформировать заявки для участия в конкурсном отборе на создание филиалов ВКЗ. Заявки подали центры культуры и библиотеки Арсеньева, Лесозаводска, Фокино, Спасска-Дальнего, Уссурийска. В каждом из них планируется открытие залов вместимостью от 60 до 680 человек.

– И после того, как по краю будет создана сеть ВКЗ, жители этих городов смогут увидеть трансляции из Москвы?

– Да, а также трансляции из нашего Большого зала, то есть выступления Тихоокеанского симфонического оркестра и эстрадного оркестра Приморской филармонии. Особое внимание будет уделено показу международных и региональных конкурсов юных исполнителей, проходящих во Владивостоке. В свою очередь, артисты муниципальных коллективов получат возможность показать свое искусство жителям Приморья. Так, например, в планах онлайн-трансляции казачьего фестиваля «Любо» и ярмарки хоров в Арсеньеве, открытого краевого хореографического фестиваля «Бриз», хорового фестиваля «Пасхальная радость» и фестиваля «Песня казака» в Фокино и многие другие.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА