Труп в куче мусора и алкоголь из Японии Преступление надо не только раскрыть, но и доказать – присяжным и… преступнику

Первомайский район Владивостока, если сравнивать его в криминальном отношении с другими районами города, не может похвастать масштабными или резонансными преступлениями: заказными убийствами, рэкетом, рейдерскими захватами предприятий, бандитскими налетами, перестрелками при дележе бизнеса и т.д. Хотя все это было в недалеком прошлом Первомайки.

По словам Ильи Любченко, начальника следственного отдела по Первомайскому району, в 90-е и в начале 2000-х годов именно эта территория Владивостока считалась самой асоциальной и криминогенной. Трупы здесь находили в котлованах на стройках или откапывали едва ли не каждый день. Кстати, в Первомайке базировалась и действовала печально известная банда братьев Ларионовых.

Третий всегда лишний

Сегодня преступность в Первомайском районе идет на спад. Основная масса уголовных дел, которую заканчивают следователи СО по Первомайскому району, это преступления против личности: все те же убийства, но уже на бытовой почве под влиянием алкоголя, а также причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Чаще всего в таких делах в качестве орудия расправы фигурируют либо кухонный нож, либо молоток. Как это случилось в деле 47-летнего Юрия Мерзлякова*, пропавшего 31 декабря 2019 года.

Заявление об исчезновении мужчины поступило в полицию от его жены. По словам женщины, супруг не планировал никуда уезжать. В тот день ближе к обеду он вышел из дома и не вернулся к праздничному столу. В течение месяца опера искали пропавшего человека – живого либо его труп, но безрезультатно. Разыскные материалы были переданы в следственный отдел по Первомайскому району, где возбудили уголовное дело по факту убийства. Как и полагается в подобных случаях.

– Мы установили маршрут следования потерпевшего в день его исчезновения, круг его общения с родственниками, друзьями и знакомыми, с кем он 31 декабря мог встречаться и с кем разговаривал по телефону. В результате с точностью до минуты узнали, где Мерзляков находился, с кем встречался. У нас не было сомнения, что его уже нет в живых. Мы знали о нем все, но в течение трех месяцев не могли найти труп и установить фигурантов этого дела, – рассказал «В» Илья Олегович.

Когда собранные материалы проанализировали, то следствие вернулось к показаниям свидетеля, допрошенного в первые сутки после регистрации заявления супруги пропавшего мужчины. Свидетель категорически отрицал свою причастность к исчезновению Мерзлякова.

Точку в расследовании поставил обыск в его квартире, где были найдены орудие преступления и вещи потерпевшего. Подозреваемый дал признательные показания, рассказал, как убил Мерзлякова, и показал место, где спрятал труп, – в куче мусора недалеко от своего дома. Лишил он жизни своего приятеля за то, что тот во время застолья вмешался в его конфликт с женой, да еще на стороне женщины. Хозяину дома это не понравилось, разгоряченный парами спиртного, он схватил со стола столовый нож…

Тело Мерзлякова убийца завернул в одеяло, обмотал веревками и перенес на балкон, после чего супруги продолжили встречать Новый год. Труп хранился на балконе четверо суток, пока убийца не вынес его ночью на улицу и не забросал ветками и мусором. Возможно, труп так бы и пролежал там до весны, до первого субботника по уборке придомовой территории. Благодаря холодной погоде он неплохо сохранился. Судмедэкспертиза зафиксировала на теле около 20 колото-резаных ран. Следствие по факту убийства Юрия Мерзлякова завершено, его убийца дожидается суда.

За алкоголь без акцизов – реальный срок

Говоря о том, что в Первомайском районе нет громких преступлений, о которых можно было бы рассказывать взахлеб, майор юстиции Любченко явно скромничает: дело ОПГ бутлегеров, взятых с поличным в декабре прошлого года, – реальная сенсация краевого масштаба. Такого объема спиртных импортных напитков, реализуемых без лицензии и акцизных марок, в Приморье давно не изымали. Это была совместная операция отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по городу Владивостоку и следственного отдела по Первомайскому району.

Как установит следствие, житель Находки Эдмонд Лозинский* длительное время зарабатывал на жизнь продажей алкоголя, привозимого мелкими партиями из Кореи и Японии. Импортное спиртное сбывал во Владивостоке постоянным покупателям. Разумеется, без акцизных марок и соответствующей лицензии. Заказы принимал по телефону. Когда сформировалась обширная клиентская база, бутлегер задумал расширить бизнес, перейти на крупные поставки алкогольных напитков. В помощники взял родного брата, проживающего во Владивостоке, и его приятеля.

Для хранения товара подельники арендовали гаражные боксы на улицах Карла Жигура и Космонавтов, а также автомобиль Toyota Succeed для перевозки коробок со спиртным. В ОПГ у каждого была своя роль: Лозинский проводил мониторинг алкогольного рынка во Владивостоке, координировал и направлял деятельность компаньонов. Он же закупал за границей товар. Его брат с приятелем работали экспедиторами и с клиентами. При разговоре с клиентами использовались кодовые слова, маскирующие название алкогольной продукции. Рекламную рассылку делали только известным им клиентам через мессенджер WhatsApp, не допуская утечки информации в общий доступ. За свою работу подельники получали 10 % от стоимости каждой проданной бутылки. Часть вырученных средств компаньоны пускали на закупку товара, расширяя сферу своей деятельности.

Преступная группа Лозинского просуществовала недолго, с мая по 16 декабря 2019 года. Можно сказать, что жадность фраеров сгубила. В прямом смысле. Накануне Нового года лидер ОПГ решил пойти ва-банк, заказать в Японии большую партию спиртного на новогодние праздники. Чтобы рассчитаться за товар, он продал свой автомобиль Land Cruiser Prado.

Алкогольную продукцию made in Japan бутлегеры реализовывали по отработанной схеме, обзванивая проверенных перекупщиков. Они даже не подозревали, что небольшие партии товара у них закупали оперативники, действующие в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка». После чего остатки импортного спиртного, хранящегося в гаражных боксах, были изъяты. Согласно заключению эксперта рыночная стоимость изъятой алкогольной продукции составила 5490808 рублей, то есть в особо крупном размере.

– Экспертиза подтвердила, что алкоголь был высшего качества, только без акцизных марок. Но это не контрабанда, так как через границу спиртосодержащую продукцию провозил другой человек, у которого Лозинский выкупил товар. Его имя известно, он задержан спецслужбой, но в рамках другого уголовного дела, – рассказал майор юстиции Любченко.

В деле ОПГ Эдмонда Лозинского еще не поставлена точка. Незадачливые бизнесмены ждут суда под подпиской о невыезде.

Подводя черту под рассказом о работе следственного отдела, Илья Олегович признается, что работать стало сложнее. Поскольку сейчас больше прав у обвиняемых и подозреваемых, чем у следователя.

– Сегодня недостаточно признательных показаний обвиняемого. Надо еще присяжным заседателям показать буквально на пальцах, что произошло, почему человек совершил преступление. Потому что все присяжные – не юристы и не специалисты. Потерпевшие тоже не всегда согласны с нашими действиями, поэтому приходится выполнять большой объем следственных действий, проводить колоссальный объем различных экспертиз. Особенно если преступление совершено в условиях неочевидности, – рассказывает майор юстиции Любченко. И ему трудно возразить. Об этих же нюансах корреспонденту «В» рассказывали коллеги Любченко. Тем не менее при всех объективных трудностях и проблемах у следственного отдела по Первомайскому району нет нераскрытых преступлений за последний год. А это уже свидетельство высокого качества работы.

* – имена и фамилии некоторых персонажей изменены.

Сергей КОЖИН

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, автора, из документов уголовных дел