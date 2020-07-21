Даже у головастиков суровый характер Рогатые лягушки и австралийские квакши из Приморского океанариума стали родителями.

– Для рогатых лягушек, живущих в Тропическом лесу океанариума, это первое потомство, – рассказывает сотрудник отдела «Тропический дождевой лес» Артем Герасименко. – Причем маленькие рогатки проявили видовые особенности характера, едва выйдя из икринок.

Как сообщает пресс-служба научного учреждения, лягушки, которые получили свое название из-за выростов на веках, напоминающих рога, – прожорливые хищники. Хладнокровные охотники в природе, вооруженные мощными челюстями с рядом заостренных зубов, они пытаются съесть все, что движется и что может вместиться в их огромный рот. Насекомые, рыбы и даже зазевавшиеся мелкие млекопитающие в одно мгновение могут стать лягушачьим обедом. Также рогатки известны каннибализмом и способны съесть сородича даже большего размера.

Неудивительно, что и головастики рогаток проявляют суровый наследственный характер. Чтобы не допустить каннибализма в «яслях», специалисты океанариума рассаживают подрастающих рогаток в отдельные аквариумы, создавая максимально комфортные условия для дальнейшего развития головастиков.

Увенчались успехом и брачные ухаживания самца австралийской квакши. Потомство этих лягушек в отличие от рогаток удалось получить в океанариуме не в первый раз.

Размножение земноводных в искусственных условиях довольно сложный и кропотливый процесс. Чтобы романтические песни самца нашли путь к сердцу его подруги, биологам океанариума потребовалось воссоздать все климатические особенности мест обитания австралийской квакши. Искусственная зимовка, индивидуальная схема орошения для имитации сезона дождей, мониторинг песнопений самца и набора веса у самки – и вот австралийские квакши нового поколения успешно проходят метаморфоз, превращаясь из головастиков в лягушат.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой Приморского океанариума