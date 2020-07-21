Приморцы должны знать, как возводится завод удобрений Вопросы, связанные со строительством завода минеральных удобрений (НЗМУ), проведением газопровода на территорию и последующим переоборудованием местных котельных (сейчас они могут работать только на угле), обсудили на рабочем совещании в Находке, которое провел губернатор края.

Олег Кожемяко подчеркнул, что вся информация о строительстве завода должна быть открыта для жителей Приморья.

«Люди всегда будут выступать за то, чтобы сохранялось экологическое равновесие, оставалась природная красота. Это правильно. Наш край славится своими бухтами, лесами, морем. Такие места являются частью нашей жизни, предоставляют возможности для отдыха, привлекают туристов. Поэтому мы должны объективно посмотреть на вещи, понимать, как и что будет на деле, возможен ли экологический ущерб, какая польза будет городу и в целом Приморью от строительства завода», – заявил глава края.

По словам директора НЗМУ Николая Сабитова, уже запланирован ряд мероприятий, которые позволят наглядно продемонстрировать внедрение современных технологий, позволяющих сохранить природные богатства края.

«Сейчас формируется Экологический совет, куда войдут и те, у кого еще есть сомнения, чтобы они могли развеять их. Также будем работать с ДВФУ, специалистами-биологами и покажем, что в процессе нашей работы гребешок и морской еж из бухт никуда не денутся», – заверил Сабитов. И добавил, что

параллельно со строительством НЗМУ будет идти подготовка кадров в колледжах и институтах, на предприятие также трудоустроят местных жителей. Запуск завода позволит привлечь больше средств в краевой бюджет, поскольку силами различных местных организаций будут строиться здания предприятия, а в последующем откроется около 1500 рабочих мест. Средняя зарплата при этом составит 110 тысяч рублей.

Губернатор подчеркнул, что уже на этапе строительства важно, чтобы подрядные организации и субподрядчики в обязательном порядке были сформированы из числа жителей края. Создание НЗМУ может послужить также развитию многих других предприятий края, которые будут обеспечивать его деятельность, к примеру, осуществлять доставку материалов и комплектующих, выполнять отдельные виды работ.

«Это новый важный шаг в развитии экономики, технологий, генерация производств и людей на одном крупном и современном предприятии. Однако, делая его, необходимо двигаться в сторону экологической безопасности. Соблюдение требований экологического, градостроительного, земельного и природоохранного законодательства при производстве должно являться важнейшим приоритетом для оператора проекта», – заявил руководитель региона.

Отдел экономики «В»