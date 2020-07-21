Землю – леопардам, туристический кластер – народу Приморский край участвует во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Проект предусматривает развитие в Хасанском районе комплекса экотроп, создание инфраструктуры для туризма, которая позволит сохранить красоту дикой природы, сообщает пресс-служба края.

По проекту, разработанному Инвестиционным агентством Приморья совместно с правительством края и ФГБУ «Земля леопарда», отдельные природные территории юго-западного Приморья – от Кравцовских водопадов до природного парка «Хасанский» – станут объединенным центром развитого и комфортного экологического туризма. Ядром проекта являются подведомственные ФГБУ «Земля леопарда» территории – нацпарк «Земля леопарда» и его кластерный участок «Гамовский», заповедник Кедровая Падь и Дальневосточный морской биосферный заповедник, а также месторождение лечебных грязей «Ясное» и другие территории.

«Хасанский район – популярное место отдыха у приморцев, особенно в летние месяцы. Пляжи, заповедные бухты – все это манит сюда тысячи человек за сезон. Одна из задач – сделать так, чтобы туристический поток не наносил ущерба окружающей среде. А в перспективе мы планируем, что развитие сети экотроп, строительство качественной инфраструктуры сделают этот район привлекательным местом проведения отпуска для жителей всей нашей страны», – подчеркнул заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

Важная часть проекта – создание инфраструктуры – невозможна без привлечения инвестиций. Уже сейчас в партнеры проекта вошли представители бизнеса сферы марикультуры, которые в перспективе намерены сделать бухту Витязь центром гастрономического туризма.

«Суть проекта – сделать экологический отдых в Приморье доступным и комфортным. Для этого на прилегающих территориях, которые не являются заповедными и не попадают в охранную зону, необходимы комфортные места для отдыха, площадки для кемпингов и глемпингов, оборудованная придорожная инфраструктура», – говорит заместитель директора АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» Дарина Замошина.

В настоящее время проект Приморского края представлен на площадке конкурса priroda.life наравне со 115 заявками от других регионов России. Для победы ему необходимо войти в шорт-лист из 10 участников, который будет составлен экспертным советом конкурса. Но предварительно проекты пройдут этап всенародного открытого голосования в Интернете.

Проголосовать за ТРК «Земля леопарда» можно уже сейчас на официальном сайте конкурса. Для этого нужно просто авторизоваться через любую удобную для пользователя социальную сеть, зайти в раздел «География», выбрать на карте Приморский край и нажать на иконку сердечка под иллюстрацией проекта «Земли леопарда». Голосовать можно до 23 июля, а итоги голосования будут объявлены 28 июля.

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Фото с сайта primorsky.ru