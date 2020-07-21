Международный «Город» продемонстрирует достижения строительной отрасли 27-ю строительную выставку «Город» и Приморский строительный форум из-за коронавируса перенесли с весны на осень.

По информации пресс-службы краевого правительства, мероприятие состоится на площадке «Приморского кольца» с 9 по 11 сентября с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщили организаторы, компании из России и Финляндии продемонстрируют новинки своей продукции. «Выставка «Город» – признанная площадка для продвижения на территории Приморского края современных, энергоэффективных производств и технологий в сфере строительства, демонстрирующая инновационные достижения строительной отрасли и смежных отраслей, потенциал для сотрудничества с региональными и зарубежными коллегами», – подчеркнул министр строительства Приморского края Виталий Блоцкий.

«На форуме будут рассмотрены лучшие практики в области землепользования и застройки, перспективы развития строительного комплекса Дальнего Востока, вопросы кадров и различные финансовые инструменты», – добавили организаторы.

Участники и гости выставки должны будут соблюдать все необходимые санитарные правила: носить перчатки и маски, соблюдать социальную дистанцию. Выставочные экспозиции будут продезинфицированы.

Отдел экономики «В»

Фото Александра САФРОНОВА с сайта primorsky.ru